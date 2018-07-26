В Казани продают музей с виртуальной бабушкой за 30 миллионов рублей

26 Июль 12:06 2018-07-26T12:06:48+03:00

Там можно примерить национальные костюмы в виртуальной примерочной

Изменить размер текста: A A

В столице Татарстана выставили на продажу мультимедийный музей Старо-Татарской слободы с виртуальной бабушкой. Его оценили в 30 миллионов рублей. Данное объявление размещено на сайте «Avito».

Так, помещение музея находится на первом этаже трехэтажного здания улицы Каюма Насыри, там имеются две отдельные входные группы. Ее общая площадь составляет 234 квадратных метра. В музее имеются пять залов с панорамными мониторами.

В них посетители могут увидеть карту и макет Старо-Татарской слободы, послушать авторские стихи в сопровождении слайд-шоу из редких старинных фотографий, примерить национальные костюмы в виртуальной примерочной, увидеть виртуальную бабушку-хозяйку, с которой можно попить чаю.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и«Инстаграме»