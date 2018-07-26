2018-07-26T12:06:48+03:00
Общество

В Казани продают музей с виртуальной бабушкой за 30 миллионов рублей

Там можно примерить национальные костюмы в виртуальной примерочной
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Общая площадь объекта составляет 234 квадратных метра.Общая площадь объекта составляет 234 квадратных метра.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В столице Татарстана выставили на продажу мультимедийный музей Старо-Татарской слободы с виртуальной бабушкой. Его оценили в 30 миллионов рублей. Данное объявление размещено на сайте «Avito».

Так, помещение музея находится на первом этаже трехэтажного здания улицы Каюма Насыри, там имеются две отдельные входные группы. Ее общая площадь составляет 234 квадратных метра. В музее имеются пять залов с панорамными мониторами.

В них посетители могут увидеть карту и макет Старо-Татарской слободы, послушать авторские стихи в сопровождении слайд-шоу из редких старинных фотографий, примерить национальные костюмы в виртуальной примерочной, увидеть виртуальную бабушку-хозяйку, с которой можно попить чаю.

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