В Казани отремонтируют 6 улиц

26 Июль 16:36 2018-07-26T16:36:02+03:00

На трех из них уложат новый слой высококачественного асфальтобетона

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В столице Татарстана в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» планируют обновить шесть улиц.

Так, отремонтируют участок улицы Шуртыгина протяженностью 700 метров. На площади 7882 квадратных метров уложат новый слой высококачественного асфальтобетона ЩМА-15 со снятием старого, отремонтированы тротуары, заменены бортовые камни, перильные ограждения и 6 дорожных знаков.

На улице Искра будут отремонтированы тротуары и участок протяженностью 498 метров. Уложат новый слой асфальтобетона ЩМА-15 и заменят 4 дорожных знака.

Также обновят улицу Глушко протяженностью 2 километра. Здесь дорожное покрытие общей площадью 35667 квадратных метров заменят на высококачественный асфальтобетон, установят 8 новых дорожных знаков, и нанесут дорожную разметку.

Еще три улицы получат новый облик, Вяземская протяженностью 400 метров, Рылеева - 670 метров и Петра Алексеева - 200 метров. На этих улицах покрытие будет выполнено из мелкозернистого асфальтобетона.