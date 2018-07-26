На организацию празднования Дня города в Казани выделили 10 миллионов рублей

26 Июль 11:08 2018-07-26T11:08:06+03:00

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На проведение празднования Дня города и Дня республики в Казани решили не скупиться. На организацию торжеств из городского бюджета готовы выделить 10 миллионов рублей. Данная информация появилась на сайте госзакупок.

Так, средства пойдут на украшение города, на пятиминутный салют, на подготовку и проведение праздничных мероприятий на нескольких площадках, печать рекламной продукции, открыток, приглашений, организация рекламной кампании, разработка видеороликов.

Отметим, что Казани в этом году исполняется 1013 лет. праздник как обычно намечен на 30 августа. Местные житли, кстати, в этот день получат выходной.

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