2018-07-26T11:51:16+03:00
Спорт

"Рубин" подписал Бухарова и продлил контракт с Навасом

Казанский клуб продолжает формировать состав на предстоящий сезон
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
Изменить размер текста:

Казанский "Рубин" накануне старта очередного сезона в Премьер-Лиге усилил состав двумя игроками, которые прекрасно известны казанской публике. Так, в предстоящем сезоне за команду будут выступать защитник Сезар Навас и форвард Александр Бухаров.

Навас перебрался в "Рубин" еще в 2009 году и долгое время выступал за казанский клуб, пока в 2015-м не перешел в "Ростов". Летом прошлого года вернулся в "Рубин". 38-летний защитник подписал контракт на один сезон.

Александр Бухаров отыграл в "Рубине" с 2004 по 2010 год. В его активе два чемпионства с казанским клубом. После "Рубина" он выступал за питерский "Зенит", махачкалинский "Анжи" и "Ростов", контракт с которым разорвал в феврале нынешнего года. Бухаров также подписал контракт на один год.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и«Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Чувашии погиб из-за непотушенной сигареты
В Татарстане сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего офис микрофинансовой компании
Белоруссия запретила ввоз куриц, а также яиц из Чувашии и Марий Эл
В Казани на проведение фестиваля «Аксенов-Фест-2018» потратят более 5 миллионов рублей
Житель Чувашии расправился с женщиной, отказавшей ему в любви
В Чебоксарах водители иномарок подрались в очереди за бургерами
По ночным Чебоксарам разгуливал двухлетний мальчик в одном памперсе
19 августа на Яблочный спас казанцев будут угощать пиццей
В Татарстане по подозрению в серии краж задержали троих граждан Ирана
В Чувашии на трассе М-7 произошло ДТП с маршруткой: пострадали два человека
В Татарстане выпущен Коран в малом формате
В Альметьевске появится 7-метровый cкульптура «Каракуз» от Даши Намдакова
Полицейские поймали мошенницу обманувшую жительницу Казани при покупке брендовых игрушек
В Татарстане спасатели проломили стену детсада, чтобы спасти котенка
В 2019 году за лесами Татарстана будут наблюдать из космоса
«Ростелеком» интегрировал «Виртуальную АТС» с amoCRM
Президент Татарстана в Набережных Челнах торжественно открыл новое здание городского суда
Жителей Вахитовского района Казани ждут беспросветные выходные
В Татарстане минивен вылетел в кювет: пострадали трое детей и их мать
В Казани стало больше Каримов и Амелий
В Татарстане оторванное колесо стало причиной ДТП с микроавтобусом, краном, «Газелью» и иномаркой
В Чувашии убийцу задержали за изнасилование незнакомки
В Татарстане утвердили трех новых резидентов ТОСЭР
Татарстан будет производить медицинских роботов в Узбекистане
В Казани на время праздника "Я выбираю небо!" перекрыли улицы Сибгата Хакима и Бондаренко
В Татарстане во время пожара погиб мужчина