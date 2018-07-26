"Рубин" подписал Бухарова и продлил контракт с Навасом

26 Июль 11:51 2018-07-26T11:51:16+03:00

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Казанский "Рубин" накануне старта очередного сезона в Премьер-Лиге усилил состав двумя игроками, которые прекрасно известны казанской публике. Так, в предстоящем сезоне за команду будут выступать защитник Сезар Навас и форвард Александр Бухаров.

Навас перебрался в "Рубин" еще в 2009 году и долгое время выступал за казанский клуб, пока в 2015-м не перешел в "Ростов". Летом прошлого года вернулся в "Рубин". 38-летний защитник подписал контракт на один сезон.

Александр Бухаров отыграл в "Рубине" с 2004 по 2010 год. В его активе два чемпионства с казанским клубом. После "Рубина" он выступал за питерский "Зенит", махачкалинский "Анжи" и "Ростов", контракт с которым разорвал в феврале нынешнего года. Бухаров также подписал контракт на один год.

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