В Казани очистят прибрежную зону и дно озера Изумрудное

26 Июль 10:48 2018-07-26T10:49:11+03:00

Изумрудное озеро четвертый участок в Казани, который рассчитывают очистить. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

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В ближайшую субботу, 28 июля, в столице Татарстана на озере Изумрудное состоится масштабная экологическая акция по уборке прибрежной зоны и дна водоема. В планах ее участников очистить от мусора прибрежную зону, а аквалангисты приведут в порядок дно озера. К уборке присоединятся любые желающие поддержать акцию.

Также в рамках мероприятия состоится экологический квест «Следы присутствия». Экологический проект направлен на пробуждение интереса к бережному отношению к природе, сообщили в мэрии Казани.

Отметим, что экологическая акция на озере Изумрудное в этом году четвертая по счету уборка прибрежной территории. Более того, в планах еще и другие экологические мероприятия на водоемах Казани, Альметьевска, Нурлата и Нижнекамска.

Экоактивисты соберутся в пляжной зоне озера, уборка стартует в 10:00.

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