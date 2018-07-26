2018-07-26T11:47:32+03:00
Общество

Из-за турнира по триатлону в Казани перекроют несколько улиц

Ограничение движения запланировано на 4 и 5 августа
Рината ХУЗЯХМЕТОВА
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Движение ограничат с раннего утра.Движение ограничат с раннего утра.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Соревнования по триатлону, которые пройдут в Казани 4 и 5 августа, внесут существенные изменения в повседневную жизнь города. Так, будет ограничено движение сразу по нескольким улицам.

4 августа с 6.00 до 15.00 движение транспорта частично ограничат по Кремлевской дамбе, улицам Сибгата Хакима, Чистопольской, Фатыха Амирхана, Вишневского, Карла Маркса, Ершова, Большая Красная и Батурина, а также вокруг стадиона «Казань-Арена» и по мосту «Миллениум».

5 августа с 8.30 до 17.30 движение ограничат по улицам Батурина, Кремлевская набережная, Дзержинского, Чернышевского, Кремлевская, Кави Наджми, Профсоюзная и Баумана.

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