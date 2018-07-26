Из-за турнира по триатлону в Казани перекроют несколько улиц
Соревнования по триатлону, которые пройдут в Казани 4 и 5 августа, внесут существенные изменения в повседневную жизнь города. Так, будет ограничено движение сразу по нескольким улицам.
4 августа с 6.00 до 15.00 движение транспорта частично ограничат по Кремлевской дамбе, улицам Сибгата Хакима, Чистопольской, Фатыха Амирхана, Вишневского, Карла Маркса, Ершова, Большая Красная и Батурина, а также вокруг стадиона «Казань-Арена» и по мосту «Миллениум».
5 августа с 8.30 до 17.30 движение ограничат по улицам Батурина, Кремлевская набережная, Дзержинского, Чернышевского, Кремлевская, Кави Наджми, Профсоюзная и Баумана.
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