Во время пожара в Казани пострадал мужчина

26 Июль 11:35 2018-07-26T11:35:50+03:00

Огонь появился в квартире в 19.35 Фото: Из материалов пресс-службы

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Пожар в однокомнатной квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома на улице Белинского в Авиастроительном районе Казани начался в среду, 25 июля, в 19.35.

К приезду огнеборцев из окна на втром этаже шел дым, горела квартира за закрытой дверью. Соседи рассказали, что в помещении находится хозяин. Остальные жители дома самостоятельно покинули дом.

Проникнув в комнату, спасатели нашли 55-летнего мужчину, которого вывели из очага при помощи спасательного устройства. Пострадавшего передали медикам.

В результате неосторожного обращения с огнем сгорели постельные принадлежности и мебель на площади четырех квадратных метров, сообщили в МЧС Татарстана.

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