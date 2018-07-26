В Набережных Челнах с моста в Мелекеску прыгнул неизвестный

26 Июль 10:06 2018-07-26T10:07:10+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло 25 июля в 3.20 в Набережных Челнах. Очевидцы сообщили спасателям, что у них на глазах неизвестный мужчина с прыгнул с моста в воду. На месте остался пакет с его вещами.

Приехавшие спасатели узнали от очевидца, что незнакомец - на вид 37-ми лет, не снимая черной куртки, перелез через перила и выпрыгнул с моста в воду. Расстояние до воды на этом участке - 15 метров. Сразу после этого свидетель потерял из вида пострадавшего.

МЧС Татарстана организовало поиски пропавшего на участке между ГЭС и ЗЯБ.

Вскоре его тело нашли, сообщает МЧС Татарстана.

Теперь сотрудники правоохранительных органов республики устанавливают личность погибшего.

Подпишись на новости КП-Казань в Я.Новостях

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Одноклассниках» и«Инстаграме»