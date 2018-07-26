В Набережных Челнах с моста в Мелекеску прыгнул неизвестный
ЧП произошло 25 июля в 3.20 в Набережных Челнах. Очевидцы сообщили спасателям, что у них на глазах неизвестный мужчина с прыгнул с моста в воду. На месте остался пакет с его вещами.
Приехавшие спасатели узнали от очевидца, что незнакомец - на вид 37-ми лет, не снимая черной куртки, перелез через перила и выпрыгнул с моста в воду. Расстояние до воды на этом участке - 15 метров. Сразу после этого свидетель потерял из вида пострадавшего.
МЧС Татарстана организовало поиски пропавшего на участке между ГЭС и ЗЯБ.
Вскоре его тело нашли, сообщает МЧС Татарстана.
Теперь сотрудники правоохранительных органов республики устанавливают личность погибшего.
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