Ильнур Мухтов о легализации биткоина в России

Месяц назад в Госдуме заявили о создании рабочей группы для обсуждения легализации майнинга, а Генпрокуратура разработала нормы для конфискации незаконно полученной «крипты». На первый взгляд, готовится почва для внедрения криптовалюты в жизнь россиян. Однако хорошая ли эта новость?

Чтобы разобраться в ситуации, мы попросили прокомментировать ее трейдера, предпринимателя и бизнес-блогера Ильнура Мухтова.

Регулирование криптовалют

«Недавно я был в Турции и ради эксперимента воспользовался биткоин-обменником, — рассказывает Ильнур Мухтов. — Процедура была непривычной, пришлось воспользоваться специальными QR-кодами, но все заняло не более 5 минут. Комиссия тоже щадящая — в зависимости от суммы снятия колеблется в диапазоне от 1 до 3 %».

При этом напрямую купить что-нибудь за цифровые деньги вряд ли получится. Вероятно, в этом главная претензия противников криптовалюты — она выступает исключительно как инвестиционный инструмент. Это ставит в тупик не только частных инвесторов, но и законодателей по всему миру.

Где разрешен и запрещен биткоин. Скриншот coin.dance

По данным coin dance, биткоин не имеет законодательных ограничений в 132 странах мира. Статистика обнадеживающая, но ведь биткоин не единственная криптовалюта, плюс в каждом государстве есть свои юридические тонкости. Например, Сальвадор полностью узаконил биткоин в качестве платежного средства, а в Эстонии и Японии криптовалюта признана альтернативным средством платежей.

В некоторых кейсах борются не с криптовалютой, а биржами. В Великобритании Национальное управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) инициировало запрет на работу криптобиржи Binance — одной из крупнейших в мире.

Серьезный вопрос к coin dance возникает, если посмотреть на Китай, раскрашенный желтым цветом (есть ограничения). На деле в Китае все криптовалютные транзакции внутри страны считаются незаконными. Это напрямую отразилось на колебаниях курсов криптовалют в сентябре 2021 года.

В США ситуация сложнее. В Федеральной резервной системе заявили, что не стремятся запрещать криптовалюту, при этом ходит много разговоров о регулировании отрасли. По всем признакам ожидания инвесторов скорее позитивные, ведь США не сторонники запретов.

Еще одна сила внутри США, способствующая распространению «крипты», — бизнес. Крупные компании из разных отраслей проявили интерес, а в некоторых случаях и сами инвестировали в криптовалюту и блокчейн в 2021 году. AMC, например, недавно объявила, что сможет принимать биткоин-платежи к концу 2021 года. Финтех-компании, такие как PayPal и Square, также делают ставку на криптовалюту, позволяя пользователям совершать покупки на своих платформах. Tesla продолжает принимать и биткоин-платежи.

Остается главный вопрос — а что с Россией?

Актуальное регулирование биткоинов в России

Первоначально мир криптовалют привлекал сторонников абсолютной свободы. Здесь нет центробанков и контролеров, а курс полностью завязан на рыночном механизме. Так было в начале 2010-х, но со временем «крипта» перестала быть нишевым продуктом. В 2016–2017 годах криптоэкономика буквально расцвела, что привлекло к ней внимание инвесторов со всего мира.

«Вероятно, больше всего развитию криптовалюты препятствует отсутствие четкого и понятного регулирования, — комментирует Ильнур Мухтов. — Под словом «регулирование» стоит понимать свод правил и гарантий, а не запретов. Это закономерное требование, когда вокруг актива концентрируется крупный капитал».

Российский банковский сектор уже обращался к криптовалюте и ничего страшного не случилось. Речь идет о кейсе «Экспобанк», который в августе 2020 года оформил клиентский займ, приняв токены Waves в качестве залога. Однако они рассматривались не как денежная единица, а актив. С таким же успехом можно было бы принять недвижимость или автомобиль. По другому быть не могло, ведь ЦБ России с тот период рассматривал криптовалюту в качестве «суррогата».

В России есть закон «О цифровых финансовых активах», он действует с 1 января 2021 года. Трактовка криптовалют весьма интересная.

«По закону нельзя использовать криптовалюту для оплаты товаров и услуг, но можно применять для сбережений и инвестиций», — пояснил Ильнур Мухтов. Также в документе прописана необходимость подавать налоговую декларацию. В ней нужно указать факт владения цифровой валютой и прописать сделки с ней. Иными словами, в справку 3-НДФЛ включаются и криптоактивы. Ставка налога — 13 %, а если доход превышает 5 млн рублей, применяется ставка 15 %.

В серой зоне остается непосредственно майнинг. Если человек майнит за свой счет, то вопросов не возникает. Если это пытаются сделать за счет работодателя или государства, начинается растрата. Также налогами облагаются сделки с криптовалютой, а майнинг нет. Поэтому никого не удивила новость о создании в Госдуме рабочей группы для обсуждения легализации майнинга. Это было вопросом времени.

Однако вряд ли кто-то ожидал тревожных новостей со стороны Центробанка России.

К чему приведет холодная война Центробанка России с биткоином

Стоит отдать ЦБ России должное: он весьма последователен в своей позиции. О криптовалюте и раньше отзывались в негативном ключе, а летом первый зампред ЦБ Сергей Швецов сравнил биткоин с финансовыми пирамидами. Контрольным выстрелом стала новость о планах ЦБ запретить криптовалюту.

«Важно проговорить: пока все инициативы не закреплены на бумаге. Все прогнозы строятся на разговоре журналистов с источниками разной степени достоверности. Однако они однозначно отражают настроения», — пояснил Ильнур Мухтов.

Если Госдума поддержит запрет, он распространится на новые покупки криптовалюты, но не на цифровые активы, купленные в прошлом. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила: «Криптовалюты несут большие риски для розничных инвесторов из-за высокой волатильности и использования в незаконной деятельности, поэтому мы не можем приветствовать вложения в такого рода активы».

Совсем недавно Forbes узнал: ЦБ проработал механизм блокировки операций с криптовалютой. Это планируется сделать с помощью MCC-кодов. Это четырехзначный код, который банк, производящий платеж, присваивает компании, в адрес которой идет платеж. У криптообменников и бирж обычно это 6051. Потребители — мы с вами — этот код не увидим, но при транзакции деньги на «подозрительные» счета просто не уйдут. Получается, обменники есть, но воспользоваться ими нельзя.

В этом ключевая разница во взгляде на криптовалюты в США и России. Глава ФРС не видит проблем в цифровых деньгах. Да, это весьма рисковый актив, и не все инвесторы отдают себе в этом отчет, но об угрозе финансовой стабильности речи не идет. В России ЦБ последовательно выступает за жесткие ограничения вплоть до запрета на криптоактивы для частных лиц.

Стоит помнить, что в Госдуме рассматривают два сценария. Помимо запрета проговаривается легализации криптообменников и бирж. Оно и понятно: нынешний председатель Правительства Михаил Мишустин раньше руководил налоговой службой и прекрасно понимает, что запреты ведут к уходу в тень, а легализация позволит собирать налог и пополнять бюджет.

Ильнур Мухтов о возможном будущем криптовалют в России

Вопросы о регулировании криптовалют перерастают в конкретные законодательные инициативы. Россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей. У регуляторов есть выбор: загнать этот рынок в тень или легализовать его и собирать налоги. Говорить о конкретных шагах рано, но хочется верить во второй вариант.