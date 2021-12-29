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Общество29 декабря 2021 10:39

Руководитель благотворительного фонда «Ярдам - Помощь» Илдар Баязитов стал кавалером «Ордена Ладошки»

«Орден Ладошки» – это общероссийский проект, инициированный Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области Татьяной Загородней и психологом Сергеем Саратовским за существенный вклад в деле спасения детей и защиты детства
Источник:kp.ru

В разные годы кавалерами «Ордена Ладошки» становились Эдита Пьеха, Владислав Третьяк, Лео Бокерия, Валентина Терешкова, Ангелина и многие другие выдающиеся современники.

Благотворительный фонд «Ярдам-помощь» на систематической основе выстраивает специализированные программы по поддержке детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Так, с 2015 года функционирует дом «Семейный очаг» для детей-инвалидов в селе Старые Зюри Тюлячинского района Татарстана. Также с 2018 года ведет свою работу пансионат для мальчиков в селе Бурбаш Балтасинского района республики.

В рамках благотворительной акции «Моя помощь» на систематической основе производится поддержка матерей-одиночек выпускниц детских домов.

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