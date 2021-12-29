Где купить всё для встречи Нового года, не выходя из дома, и получить заказ даже 31 декабря

Подготовка к Новому году часто превращается в квест: нужно купить и установить елку, подобрать наряд и приготовить всем сюрпризы. Что делать, если вы не нашли в магазине подарок мечты, не хотите стоять на кассе или в канун праздника просто не хватает времени?

Даже в последний день года заказы привезет KazanExpress* - что бы это ни было: елка, которую вы решили поставить 31 декабря, или вазочка для любимой бабушки.

ПОЧЕМУ ДОСТАВКА ТАКАЯ БЫСТРАЯ?

Доставка за один день возможна благодаря единому складу, на котором хранят все товары. На момент заказа они лежат на соседних полках, поэтому работникам остается их упаковать и передать в отправку. Жители Казани могут получить свои покупки еще быстрее: если заказ оформлен до 14 часов, на пункт выдачи он поступит в этот же день. KazanExpress привезет заказ даже 31 декабря - для этого он должен быть оформлен не позднее 30 декабря.

Линар Хуснуллин, генеральный директор и сооснователь KazanExpress:

«Успех KazanExpress в главном конкурентном преимуществе - мы доставляем заказы за один день. Наша миссия - повышать уровень жизни и самооценку людей. Мы продаем товары по низким ценам и предоставляем отличный сервис, независимо от того, какую сумму готов потратить покупатель. У нас красивые удобные пункты выдачи, выгодные цены, потому что мы высокоэффективная компания».

КАК ЗАКАЗАТЬ?

Сделать заказ очень просто: зайдите на сайт или в приложение KazanExpress, добавьте товары в корзину, проверьте их количество и характеристики, нажмите «Оформить». Затем укажите город и способ доставки - до пункта выдачи или курьером. Введите и проверьте свои данные и оплатите заказ - введите реквизиты карты или выберите оплату Apple Pay/Google Pay. Можно также выбрать оплату долями. После ожидайте сообщения о доставке на пункт выдачи или звонка курьера. Курьерская доставка бесплатна при заказе от 2 490 рублей.

Алия, жительница Казани:

«Впервые сделала заказ на KazanExpress перед 1 сентября: всем классом покупали подарки детям. Вышло дешевле, чем в магазине, и никаких очередей. Ко Дню учителя, а потом и к Новому году уже не думали, где закупаться: заказали все на KazanExpress. Тем более что в Казани привозят покупки в этот же день: утром купила, вечером забрала»

Новый год - это всегда большие траты, хочется сэкономить: на KazanExpress уже идет праздничная распродажа. Здесь можно купить наряд для вечеринки, искусственную елку и украшения к ней, подарки для детей и взрослых и разные праздничные мелочи для новогоднего настроения. Для пользователей также доступна беспроцентная рассрочка: платеж поделят на четыре равные части и спишут в течение двух месяцев - один раз в две недели. При оформлении достаточно внести четверть от стоимости товара, а при необходимости погасить всю сумму досрочно.

СПРАВКА

KazanExpress - это маркетплейс с бесплатной доставкой за один день. На площадке доступно более 16 миллионов товаров: электроника и бытовая техника, одежда, товары для детей, косметика, новогодние украшения и многое другое. Без минимальной суммы заказа.

KazanExpress работает более чем в 100 городах Поволжья, Урала и Центральной России. В планах на 2022 год - открыть пункты выдачи в Сибири, Подмосковье и на Юге. Летом маркетплейс запустит первую очередь нового склада: его площади позволят разместить на онлайн-площадке еще больше товаров разных ценовых категорий.

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* «КазаньЭкспресс»