Галина Карих, ICL Soft: женщина в IT

Директор по развитию бизнеса ICL Soft* (входит в ГК ICL) Галина Карих уверена: мужчина-руководитель в IT** – это лишь устаревший стереотип. И может и жизнью, и карьерой доказать: женщинам в отрасли информационных технологий – быть.

«БУДУ ВРАЧОМ!»

А ведь с детства Галина Григорьевна хотела стать хирургом, потому что чувствовала, что обладает тем самым набором необходимых качеств, которые позволят ей освоить эту сложную, но благородную профессию:

«Галя, ты не будешь бывать дома», – говорила мне мама, тогда и не подозревавшая, что моя дорога в итоге приведет меня в информационные технологии, которые со мной будут много лет, и я столь же мало буду бывать дома».

По воспоминаниям Галины Карих, школьные годы были насыщенными: факультативы, разностороннее развитие, много друзей. И все это в дальнейшем сыграло большую роль в ее становлении как личности и профессионала:

«Мы до сих пор встречаемся и общаемся с одноклассниками. На тот момент школа № 99 бывшего Ленинского района Казани была одной из лучших школ с сильными преподавателями. Я и сегодня добрым словом вспоминаю учителей – они сумели привить нам, своим ученикам, живой интерес ко всем предметам, что впоследствии определило выбор каждого – в какой вуз поступать. Например, для меня – это был учитель физики Евгений Константинович Коробицын, который давал очень глубокие знания, не ограничиваясь учебником. Кроме того, у нас появились уроки информатики, где мы с большим удовольствием познавали лишь зарождающийся в то время мир информационных технологий».

КУРС НА ВУЗ

К окончанию школы выбор вуза был определен:

«Окончив 10 классов с золотой медалью, я поступила на физический факультет Казанского Государственного Университета. Образованию физического факультета я бесконечно благодарна, ведь именно эти годы учебы позволили мне и моим однокурсникам научиться работать с профессиональной литературой, что впоследствии помогало постигать новые области, накапливать знания и применять их в своей работе».

ЗНАКОМСТВО С IT

Как любого выпускника, Галину Григорьевну ждал этап выбора и прохождения преддипломной практики. Ее выбор пал на специальное конструкторское бюро (СКБ) Казанского завода ЭВМ, где ею была выполнена дипломная работа именно по направлению ИТ.

Работу по этому направлению Галина продолжила, вернувшись в СКБ после защиты диплома. Молодой коллектив из 120 человек состоял в основном из выпускников КАИ, которых готовили именно по IT-специальностям, поэтому где-то пришлось наверстывать необходимые знания:

«Но я не сдавалась и шла только вперед. Все было прямо как в детстве, когда меня учили плавать: меня бросили в воду – и я училась выплывать без спасательного круга. Проекты по разработке, испытанию образцов и доведению их до промышленных образцов, работа с ГОСТ, умение разрабатывать документы, знакомство с патентной работой и непрерывная коммуникация с самыми разными сотрудниками цехов и направлений, взаимодействие с заказчиками – все это стало для меня хорошей основой для дальнейшей работы и, уже позднее, вступлением в новую важную веху моей жизни – работу в ICL КПО-ВС».

Именно здесь, в ICL, Галине Григорьевне удалось добиться уважения коллег и статуса в традиционно «мужской» сфере информационных технологий – с 1996 года она возглавила Центр финансовых систем как один из центров в структуре предприятия и руководила им 18 лет. За это время было освоено много новых направлений в области ИТ, передача опыта своим коллегам. И именно это позволило продолжить работу в Группе компаний в качестве директора по развитию бизнеса.

Оглядываясь назад, почти 30 лет работы в Группе компаний ICL, Галина Григорьевна уверена: «Нужно всегда быть открытым к новой информации, не бояться трудностей, и тогда вы будете востребованы как специалист».

* «Ай-Си-Эл Софт»

** ИТ