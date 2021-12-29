Губернатор Пензенской области премировал заместителя, отказавшегося от взятки

Три миллиона рублей чиновнику предлагала сотрудница одной из районных администраций, которая хотела стать местной главой. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, что глава Пензенской области Олег Мельниченко выписал премию вице-губернатору - руководителю аппарата губернатора и правительства региона Сергею Федотову за то, что тот отказался от взятки в размере трех миллионов рублей. Деньги чиновнику предлагала сотрудница одной из районных администраций, которая рассчитывала на содействие в ее повышении. В разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды-Казань" пресс-служба областного правительства информацию не опровергла, но официальный комментарий оперативно предоставить не смогла.

Со слов собственных источников издания, полученные от начальства 47 тысяч рублей Федотов перечислил на помощь тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам.

Должность вице-губернатора Федотов занял в начале октября 2021 года. Фото: правительство Пензенской области

Должность вице-губернатора Федотов занял в начале октября 2021 года. Среди прочего он курирует работу представительства правительства Пензенской области при правительстве России.

- В ведение Сергея Валерьевича переходит вновь созданное министерство общественной безопасности и и обеспечения деятельности мировых судей с «Государственным юридическим бюро» и департамент по делами архивов с «Госархивом Пензенской области, - замечал ранее Мельниченко.