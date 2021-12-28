Варвара Феофанова о героине сериала «Мне плевать, кто вы»: «У жёстких и агрессивных очень ранимый внутренний мир».

Фото: ТНТ

10 января в 20:00 на телеканале ТНТ выходит сериал «Мне плевать, кто вы» – история о сепарации от родителей и поиске себя. Робкий и застенчивый главный герой съезжает от мамы, чтобы наконец-то стать самостоятельным. В новом месте он встречает дерзкую соседку, которая знает о жизни гораздо больше. Актриса Варвара Феофанова в интервью рассказал, где черпала вдохновение для своей героини, каким видит её развитии и поделилась мыслями об отличиях работы в кино и театре.

Ваша героиня с виду очень колкая и ехидная, а что в ней есть ещё, чего зритель может сразу не заметить?

Она такой зверёк, мне кажется, потому что у неё явные вопросы к своей семье, к маме и папе, который рано исчез, к отчиму, который непонятно откуда появился. Она сама не знает, любит она их или нет. Внутренне она чувствует какую-то нежность, но не может её сформулировать. На данном этапе у неё одни вопросы, и вдруг возникает какой-то мальчик, к которому у неё тоже непонятные чувства. И все эти вопросы она может выразить через агрессию, иронию и сарказм – для неё это главная подушка безопасности. Она знает, что её юмор и её позиция не подведут. Она знает, что она всем может ответить, и это её спасёт в любой ситуации, потому что ни на что другое она рассчитывать не может, если даже самые родные для неё люди её подвели и заставили страдать. Поэтому свои боль и удивление этому миру она выражает вот таким образом.

Насколько лично вам близки философия и жизненная позиция вашей героини?

Не могу сказать, что лично мне она очень близка, но в моём окружении много таких людей, и как-то так получилось, что всегда рядом со мной есть человек, который достаточно жёсткий и агрессивный, но при этом я знаю, что внутри него очень ранимый внутренний мир. Рассчитываю, что все они смогут увидеть немножко себя в моей героине.

Как бы вы обозначили главную тему сериала? Сепарация и гиперопека? Или принятие себя и личные отношения?

Так получилось, что в каждой серии мы поднимаем какую-то достаточно глобальную тему, и в каждой серии эти мировые проблемы, социальные вопросы разные. Для меня вот это самое ценное в сериале: в каждой серии решается какая-то проблема таким образом, каким мы предлагаем: с помощью юмора, иронии, высмеивания. Не то чтобы мы хотим решить все эти вопросы, но мы хотим обо всём этом поговорить, и выбираем вот такой способ. Думаю, что те, кому он близок, будут с удовольствием смотреть сериал.

По словам Дениса Власенко, авторская группа позволяла вам вносить свой вклад в работу над образами прямо на площадке, менять и дополнять диалоги. Понравился ли вам этот опыт? Был ли он для вас новым?

У нас в целом была очень приятная атмосферная. С Лизой Арановой и Оксаной Мафагел мы как-то сразу подружились. Поэтому на площадке не то чтобы мы даже придумывали вместе, а часто просто уже в кадре у нас было пространство для импровизации. Если у кого-то что-то родилось, кто-то как-то по-другому ответил, поступил или среагировал, то это поощрялось. Никто не говорил: «Так, в сценарии написано по-другому». Наоборот все были рады и готовы менять и меняться, импровизировать в процессе. Поэтому, мне кажется, такая атмосфера позволяет всем всегда быть включёнными, заинтересованными, когда каждый чувствует, что он может сюда что-то привнести и быть полезным, ему не может быть скучно здесь, он не может просто отрабатывать свою зарплату и смотреть на часы, ожидая окончания рабочего дня.

Фото: ТНТ

Как сложился ваш экранный дуэт с Денисом Власенко? Быстро ли удалось найти ту самую химию?

Мне кажется, что всё случилось довольно быстро. Ещё когда снимали пилот, мы как-то начали общаться, смеяться, у нас сразу родилась команда. Мы сразу стали partners in crime! Техническая группа работает, операторский цех, осветительный, а мы сидим и ждём, когда нам позволят начать нашу работу. И мы сидим, хихикаем, что-то обсуждаем, говорим о жизни – всё как-то сразу очень легко стало, и нам было очень комфортно вместе. Не было никакой притирки, мыслей «почему он такой, почему он так говорит, какой-то он странный». Знаете, как во дворе вышли дети «Я Маша, я Петя, всё, мы друзья». Так и у нас.

На ваш взгляд, «Мне плевать, кто вы» может стать долгоиграющим проектом на несколько сезоном? Видите ли вы перспективу развития сюжета, истории, персонажей? И какого развития вам бы хотелось для вашей героини?

Я не уверена, что это прям история на 20 сезонов, как у нас умеют делать. Но я бы хотела снять хотя бы ещё один. Во-первых, чтобы ещё раз встретиться с этими людьми и поработать с ними снова. Во-вторых, ещё раз встретиться с этой героиней, пожить ещё с ней, я по ней периодически скучаю, мне очень хорошо с Дашей. И мне действительно интересно, как будет меняться персонаж! Как будто бы начался какой-то более осознанный путь в её жизни. В последних сериях она как-то немного меняется, и интересно, что будет происходить дальше, как будет развиваться её творчество, её отношения с семьей, с Женей. Как много ещё смешного они могут вместе придумать, в какие факапы ещё могут попасть – мне это очень интересно!

Вы рассказывали, что родились в нетеатральной семье, и к актёрству пришли по совету мамы. А в вашей жизни были фильмы или постановки, которые вас вдохновлялись пойти по этому пути? Или актёры, смотря на которых, вы тоже мечтали оказаться на сцене?

Мне больше всего было интересно, что вот посмотришь какой-то фильм, а потом узнаёшь, что это за актёр, и как он живёт: есть ли у него семья, чем он увлекается. Мне всегда нравилось это совмещение: что у этого человека есть два мира, и мне внутренне хотелось того же. Чтобы был какой-то мир, моя актёрская профессия – какая-то иллюзия, в которую я могу погрузиться. В детстве ты можешь мечтать и придумывать какие-то миры, а вот я выросла, и могу этим зарабатывать на жизнь. Потом я снимаю костюм, смываю грим, иду домой, и там меня ждут посуда и пылесос – как у обычного человека. Мне очень нравится это переключение: только что я была там, и вот я уже здесь. Наверное, это какая-то из детства штука, с которой я не смогла расстаться, и думаю, что уже не расстанусь.

Каких-то конкретных образов, пожалуй, нет, просто я с детства танцевала, любила, когда меня фотографируют, мне нравилось кривляться, поэтому это как будто изнутри выходило. Спасибо родителям, которые с раннего детства это всё заметили, поняли и давали мне понять, что это не просто так, что нельзя это загубить, что это нужно взращивать, над этим работать. От родителей у меня появилось осознание, что это мой путь.

Фото: ТНТ

Помимо съёмок в кино и сериалах, вы работаете и в театре. Расскажите, что вас больше вдохновляет? В чём для вас отличия при подготовке к ролям?

Театральный актёр и актёр кино – это разные профессии, потому что это абсолютно разная техника. Театр – это долгий процесс репетиций и поиска, кино – больше про здесь и сейчас, больше времени уделяется кастингу, поэтому актёры не нуждаются в долгом процессе поиска, они могут сразу войти в кадр. Поиск театрального образа – это больше философский процесс, и мне это нравится, потому что я люблю в этом процессе находиться, люблю быть полезной в нём, привносить свои идеи, фантазировать и видеть, как что-то начинает рождаться, быть участницей этого.

В кино мне нравится сиюминутность: у тебя иногда есть один дубль, и ты либо попал в него, либо нет. В этом есть своя магия: ты знаешь, что тебе дадут ещё шанс, но важен именно этот. Потом ты дорабатываешь ошибки, и как будто на снаряд прыгаешь как спортсмен. Они могут сделать это много раз, но каждый раз это сальто – как в последний. У меня в кино такое же ощущение. И то, и другое мне очень дорого. Как получается совмещать? Я это воспринимаю как игру, в которую я играю. Серьёзное дело – это семья, дом, ребёнок. Это жизнь. По этому поводу можно страдать, переживать, волноваться, вкладываться в это. А в кино и театр я стараюсь играть, наслаждаться этим каждый раз. И радоваться, что я вообще имею возможность тут присутствовать, общаться с этими людьми, и ещё на экране меня потом покажут – ничего себе, классно!

В 2021 году с вашим участием выходит три работы: «Сны Алисы», «Мне плевать, кто вы» и «1703». Расскажите, а над чем работаете сейчас? Каких премьер ждать в ближайшем будущем?

Сейчас у меня такой период, что я больше работаю в театре. В двадцатых числах января у меня будет премьера в театре – спектакль «Урожай» в «Современнике». Потом буду смотреть, что будет дальше, так далеко не загадываю, и, конечно, жду премьеры сериала «Мне плевать, кто вы».

«Мне плевать, кто вы» - с 10 января в 20:00 на ТНТ