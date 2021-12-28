Космонавт с МКС поздравил Альметьевск с наступающим Новым годом

Накануне Шкаплеров также поздравил с грядщуими праздниками жителей Набережных Челнов. Фото: скриншот с видео

Космонавт-испытатель, Герой России Антон Шкаплеров, будучи на борту МКС поздравил с наступающим Новым годом жителей Альметьевска. В ролике, который появился в социальных сетях, он пожелал нефтяной столице Татарстана дальнейшего процветания и развития.

- Желаю, чтобы жизнь менялась в лучшую сторону <...> Пускай этот год будет полон радостных событий и счастливых моментов. Пусть рядом с вами будут родные и близкие люди. Желаю каждому из вас крепкого здоровья, нескончаемого потока финансов и исполнения заветных желаний, - обратился космонавт к жителям города.

Накануне Шкаплеров также поздравил с грядущими праздниками членов набережночелнинского клуба экстремальных видов спорта и одного из спортивно-технических клубов города. Он пожелал объединениям развития, реализации новых проектов и успехов в проведении соревнований.

В качестве подарка космонавт показал татарстанцам вид с МКС.