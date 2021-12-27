Упавший под Ижевском вертолет МИ-2 принадлежал казанскому предприятию

Подробности произошедшего устанавливаются.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В понедельник, 27 декабря, в Якшур-Бадьинском районе Удмуртии произошла жесткая аварийная посадка вертолета Ми-2, который совершал облет нефтепровода. На борту находились два человека, они выжили.
Вертолет принадлежал АО "Казанское авиапредприятие". В пресс-службе компании корреспонденту "Комсомольской правды - Казань" в оперативном комментарии отказали, заявив, что сообщат об всем позже.
- Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации, - говорят в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР РФ.
На место произошедшего выехали следователи. Обстоятельства ЧП устанавливаются.
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