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Происшествия27 декабря 2021 12:20

Упавший под Ижевском вертолет МИ-2 принадлежал казанскому предприятию

По предварительным данным, на борту находились два человека
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Подробности произошедшего устанавливаются.

Подробности произошедшего устанавливаются.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 27 декабря, в Якшур-Бадьинском районе Удмуртии произошла жесткая аварийная посадка вертолета Ми-2, который совершал облет нефтепровода. На борту находились два человека, они выжили.

Вертолет принадлежал АО "Казанское авиапредприятие". В пресс-службе компании корреспонденту "Комсомольской правды - Казань" в оперативном комментарии отказали, заявив, что сообщат об всем позже.

- Непосредственно перед потерей связи с вертолетом командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации, - говорят в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР РФ.

На место произошедшего выехали следователи. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Материал дополняется.

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