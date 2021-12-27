Согласно данным на 2017 год в республике проживало почти 3,9 миллиона человек. Фото: Антон ПИКУС

Численность населения Татарстана перевалила за 4 миллиона человек. Несмотря на это, в республике уже второй год растет смертность и снижается рождаемость. Таковы предварительные результаты Всероссийской переписи населения, заявил журналистам президент региона Рустам Минниханов.

Напомним, Всероссийская перепись населения проводилась с 15 октября по 14 ноября текущего года. В начале ноября Росстат отчитался о том, что волонтеры опросили больше 99% населения России. Первые итоги мероприятия должны быть оглашены в январе 2022 года, окончательные - в конце года.

Заметим, что, согласно данным на 2017 год в Татарстане проживало почти 3,9 миллиона человек. В республике тогда проживали представили более 173 национальностей, большинством из которых были татары, русские, чуваши, удмурты, мордва, марийцы, украинцы и башкиры. До пандемии COVID-19 - в 2019 году - показатель рождаемости в регионе составлял 12,4 на тысячу человек, а после - снизился до 10,6 на тысячу человек.