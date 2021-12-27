Министр здравоохранения Татарстана спас попавшую в ДТП женщину

Министр не в первый раз лично помогает нуждающимся в срочной медпомощи людям. Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана

Вечером в воскресенье, 26 декабря, на трассе Казань-Оренбург лоб в лоб столкнулись автобус и легковушка. По предварительным данным, водитель пассажирского авто пошел на обгон, но не убедился в безопасности маневра. ДТП произошло на глазах главы Минздрава Татарстана Марата Садыкова.

Не теряя времени, министр выбежал из автомобиля, осмотрел пострадавшую женщину, находившуюся за рулем легковушки, и, не дожидаясь "скорой", повез ее в больницу.

- Благодаря оперативным действиям Марата Наилевича, пострадавшая получила квалифицированную и, главное, своевременную медицинскую помощь. Сейчас она находится в стабильном состоянии. Получила травмы преимущественно грудной клетки, - сообщили "Комсомольской правде - Казань" в пресс-службе ведомства.

Главе Минздрава республики не впервой спасать жизни. Так, в январе 2020 года он оказал первую помощь женщине, которой стало плохо на борту самолета, следовавшего из ОАЭ в Казань. Когда самолет приземлился в международном аэропорту, пассажирку уже ждала бригада медиков.

СПРАВКА "КП"

Марат Наилевич Садыков - потомственный врач. Родился 27 января 1970 года в Буинске. В 1993 году окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности "педиатрия".

С 2008 по 2018 годы — главный врач МУЗ «Городская клиническая больница № 7».

С 2009 по 2014 годы — депутат Государственного Совета Татарстана.

С 2014 по 2018 годы — депутат Государственного Совета Татарстана пятого созыва.

С 14 февраля 2018 года — министр здравоохранения Татарстана.

Кандидат медицинских наук. Заслуженный врач Татарстана.

Организатор здравоохранения высшей категории.

Лауреат Государственной премии в области науки и техники.