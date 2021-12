Казанский «Рубин» выпустил «Не новогодний клип», которым все же поздравил фанатов с наступающим праздником

В ролике футболисты поют популярные новогодние песни на русском, французском и английском языках.

Накануне 2021 года казанский футбольный клуб «Рубин» представил клип на новогоднюю песню «All I want to or Christmas Is You», которую исполнил главный тренер команды Леонид Слуцкий. Похожего от спортсменов ждали и в этот раз, но они опубликовали на своих страницах в социальных сетях пост с надписью «Новогоднего клипа не будет». Нет, не обманули. Выпустили музыкальный ролик под названием «Не новогодний клип».

- Прежде чем смотреть наш НЕ новогодний клип, пожалуйста, сначала прочтите это. Первая половина 2021 года показала нам всем, что не стоит раньше времени опускать руки – рывок с девятого места на четвёртое и долгожданное возвращение в Еврокубки. Но… вторая половина вышла ещё более поучительной. Любое поражение влечёт за собой череду испытаний, лишь пройдя которые можно повернуть игру в свою пользу. Главное, не забывать, что лишь вместе мы сможем справиться со всеми неудачами, потому что нет ничего важнее, чем поддержка тех, кто всегда рядом с тобой – и в радости, и в горе! <...> С наступающими праздниками, друзья! Спасибо, что вы с нами, - подписал видео «Рубин».

В клипе, который, несмотря на название, все-таки новогодний, футболисты во главе со Слуцким поют популярные новогодние песни на русском, французском и английском языках, среди которых трек группы «Стрелки» «С Новым годом» и «Last Christmas» дуэта «Wham!».

В конце ролика спортсмены собираются вокруг рояля, на котором играет их главный тренер. На финальных секундах появляется надпись «2022» собранная из пожеланий с Новым годом на разных языках.

