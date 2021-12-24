Чувашская энергосбытовая компания исполняет предновогодние мечты детей из Шумерлинского, Порецкого и Чебоксарского центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Фото: пресс-служба АО «Чувашская энергосбытовая компания»

С особенным нетерпением его ждут дети. Ведь в Новый год сбываются самые невероятные мечты. В преддверии Нового года дети из Шумерлинского, Порецкого и Чебоксарского центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили подарки от Чувашской энергосбытовой компании (группа компаний Трансэнергопром), а в Шумерлинском центре прошел новогодний праздник.

Фото: пресс-служба АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Генеральный директор Трансэнергопром Елена Климашевская и советник генерального директора ТЭП Александр Гончаров навестили ребят и поделились теплом и светом своих сердец, исполнив пожелания детей.

Фото: пресс-служба АО «Чувашская энергосбытовая компания»

В Центре воспитывается 31 ребенок. По просьбе администрации Центра энергетики подарили детям современный проектор, а также сладкие подарки и фрукты. Все это привезли Дед Мороз, Снегурочка и символ энергетиков - рысенок ЧЭСИК, которого так долго ждала. Специально для детского праздника была подготовлена новогодняя программа.

Фото: пресс-служба АО «Чувашская энергосбытовая компания»

- Впереди у вас каникулы, множество подарков, волшебства и чудес! Я желаю вам расти счастливыми и здоровыми, чтобы у каждого из вас была мечта, а мы всегда вам в этом поможем. Пусть учеба в школе всегда будет в радость, и в будущем вас ждал только успех. Мы вас любим и всегда будем с вами рядом, - сказала генеральный директор ООО Трансэнергопром Елена Климашевская.

Фото: пресс-служба АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Она пообещала, что мечта ребят покататься с ней на лыжах в зимнем лесу обязательно исполнится зимой 2022 года, сегодня из-за погодных условий ее пришлось отменить.

- Детей нужно просто любить, и тогда эта дружба будет долгой и крепкой. Мы решили подарить им настоящий новогодний праздник с подарками и развлекательной программой. Мы следим, чтобы каждый из наших подопечных не был обделён вниманием и любовью, и стараемся все для этого сделать, - отметил советник генерального директора ТЭП Александр Гончаров.

Директор Шумерлинского центра Татьяна Цапина отметила, что дети рады любым подаркам.

Фото: пресс-служба АО «Чувашская энергосбытовая компания»

- Мы искренне благодарны нашим друзьям-энергетикам, благодаря им у нас состоялся красивый праздник. А современный проектор позволит нам интересно проводить различные мероприятия в Центре, - говорит она.

Энергетики уверены, что творить добро может каждый, тем более в канун Нового года.

Отметим, приоритетными направлениями благотворительности для группы компаний Трансэнергопром, в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, спорт, поддержка социальных учреждений и организаций.

Фото: пресс-служба АО «Чувашская энергосбытовая компания»

Материал Александровой Людмилы Александровны пресс-секретаря АО «Чувашская энергосбытовая компания».