За изнасилование ребенка в туалете жителя Татарстана приговорили к 13 годам колонии

Мужчина обманом заманил девочку в санузел. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Суд признал 37-летнего жителя Нижнекамска виновным сразу по двум уголовным статьям: «насильственные действия сексуального характера» и «изнасилование», сообщает следственный комитет Татарстана.

- Мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима, - отметили в ведомстве.

Преступление было совершено, когда в августе 13-летняя девочка пригласила свою сверстницу-подругу погостить вместе с ней у своих родственников в Алмьетьевском районе. Школьницы приехали и стали жить в частном доме. Приютившая их родственница выпивала с подругой и ее знакомым.

Застолье, видимо, получилось, что надо. От спиртного женщин сморило, и они уснули. Оставшийся один на один гость был ни в одном глазу. По пьяни он совершил в отношении детей секс-насилие. А после заманил одну из девочек в туалет, где и изнасиловал.