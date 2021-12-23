Изрезала из ревности: в Татарстане учительницу, которая с ножом напала на студента, приговорили к колонии

Прокуратура просила для девушки семь лет колонии. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В этот четверг, 23 декабря, в Тукаевском районном суде огласили приговор 21-летней школьной учительнице. Девушку признали виновной по уголовной статье «Покушение на убийство» и назначили ей наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, сообщает прокуратура Татарстана.

- Ранее гособвинение запросило для подсудимой семь лет колонии общего режима, - прокомментировали приговор в надзорном ведомстве.

Будет ли сотрудники прокуратуры обжаловать назначенное наказание, скорее всего, станет известно после изучения ими самого приговора и протокола судебного заседания.

Напомним, что в поселке Совхоз «Татарстан» Тукаевского района жертвой нападения молодой учительницы стал 17-летний студент. Как было установлено, девушка приревновала подростка.

Учительница уже некоторое время состояла в интимной близости с ним. Но роман между ними должен был закончится. Молодой человек, ставший студентом одного из местных колледжей, заявил, что уезжает в Набережные Челны и будет там жить в общежитии один. На этой почве между ним и учительницей произошла нешуточная ссора. Девушка приревновала студента настолько сильно, что схватила нож и попыталась его зарезать. Успела нанести им несколько ударов. Пока ее избранник истекал кровью, учительница решила покончить с собой. К счастью, и ее, и раненного студента от верной смерти успели спасти врачи «скорой». Пара оказалась в больнице. После которой одного ожидала реабилитация, а другую домашний арест и суд.