Cоюз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» приглашает на предновогоднее мероприятие с участием бизнес-сообщества «Развиваемся, сохраняя традиции»

В эту пятницу в фойе Торгово-промышленной палаты (ТПП) Татарстана будет организована выставка инновационных проектов, стартапов, выставка продукции татарстанских производителей, членов ТПП республики.

«Развиваемся, сохраняя традиции» – традиционная встреча делового сообщества Татарстана, где подводят итоги года, ставят цели на будущий год.

В этот же день по традиции проходит вручение премии имени известного общественного деятеля РТ Александра Никитича Таркаева. Это премия народная. Все победители предыдущих лет – предприниматели, которые много добились своим трудом. Все они ведут большую благотворительную деятельность. Победителей премии ежегодно выбирают народным онлайн-голосованием.

На предновогоднюю встречу приглашены: Премьер-министр Республики Татарстан Песошин Алексей Валерьевич, Председатель Союза «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» Агеев Шамиль Рахимович, генеральный директор «Татнефтехимнвест-холдинг» Яруллин Рафинат Саматович, представители министерств, ведомств, институтов поддержки бизнеса, около 100 предпринимателей, члены торгово-промышленной палаты и представители средств массовой информации Татарстана.

Проведение данной встречи будет проходить при выполнении всех требований Роспотребнадзора. Поэтому просим Вас обязательно пройти регистрацию, при себе иметь QR-код, медицинскую маску. На входе в здание будет обязательная термометрия, наличие дозаторов с антисептиками и бактерицидных рециркуляторов.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке.

ДАТА: 24.12.2021

ВРЕМЯ: 15.00-18.00

МЕСТО: Конгресс-зал ТПП РТ, г. Казань, ул. Пушкина, д. 18, 2 этаж.

СПРАВКА

Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» – негосударственная, некоммерческая организация, основанная в 1992 году. ТПП РТ является одним из крупнейших бизнес-объединений Поволжья. На сегодняшний день в составе ТПП РТ свыше 2300 юридических лиц крупные предприятия, МСП, микро-бизнес. За последние два года в Торгово-промышленную палату Татарстана вступили около 400 новых компаний. В 2021 году членами ТПП РТ стали свыше 130 компаний. Торгово-промышленная палата является инициатором ряда республиканских и федеральных мер продержки бизнеса, направлены свыше 100 писем в органы власти. ТПП РТ – организатор обучающих программ для бизнеса, грантовых конкурсов, бизнес-миссий, проводник для выхода предпринимателей на межрегиональные и международное рынки. В 2021 году организовано более полусотни онлайн и офлайн бизнес-миссий с участием свыше 7 000 предпринимателей, организованы выезды с делегациями предпринимателей за рубеж (Узбекистан, ОАЭ, Казахстан, Кыргызстан, Турция). В 2022 году Торгово-промышленной палате Татарстана исполняется 30 лет.