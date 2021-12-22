Оперуполномоченный по особо важным делам ЭБиПК УМВД Ульяновской области Илья Глебов: «Наиболее опасным коррупционным преступлением является взяточничество»

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В Международный день борьбы с коррупцией сотрудники пресс-службы УМВД России по Ульяновской области встретились с начальником отдела следственной части Следственного управления УМВД России по Ульяновской области подполковником юстиции Ириной Анатольевной Шабановой и оперуполномоченным по особо важным делам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД капитаном полиции Ильей Сергеевичем Глебовым.

- Илья Сергеевич, можете рассказать, какие преступления относятся к коррупционным?

- В соответствии с положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» преступления относятся к коррупционным в тех случаях, когда имеет место злоупотребление служебным положением или служебными полномочиями, дача взятки, получение взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

Среди них наиболее опасным является взяточничество. Оно посягает на основы государственной власти, нарушает нормальную управленческую деятельность государственных и муниципальных органов и учреждений, подрывает их авторитет, деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о возможности удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных лиц, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие.

Распространенными коррупционными преступлениями являются также отдельные виды хищения чужого имущества, к числу которых относятся: мошенничество, присвоение или растрата, при условии, что они совершены руководителем государственного органа, организации, учреждения либо иного юридического лица.

- Управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции - само название говорит о том, что противодействие коррупции является одним из приоритетных направлений в работе. Каковы успехи в этой сфере в текущем году? Есть ли какие статистические сведения?

- За 10 месяцев 2021 года сотрудниками экономической безопасности задокументировано 161 преступление коррупционной направленности, в том числе 67 фактов взяточничества, из которых 8 фактов получения взятки, 50 фактов дачи взятки, 9 фактов посредничества во взяточничестве.

- Каков средний размер взятки в этом году?

- Средняя сумма взятки составляет более 22 тысяч рублей.

- В каких сферах нашей жизни в этом году выявлены факты коррупции?

- В текущем году факты взяточничества выявлены в сфере нарушения требований Федерального закона «О защите конкуренции» и Федерального закона «О государственной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в сфере образования, в реализации федеральной программы по предоставлению жилья для детей-сирот, в системе здравоохранения.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий задокументирован факт получения незаконных денежных вознаграждений должностным лицом, представляющим интересы одного из министерств Ульяновской области в сфере закупок товаров. Данное должностное лицо в период с мая 2019-го по июнь 2020 года в интересах контрагента оказывало помощь при производстве и приёмке работ, а также защиты и покровительства при взаимодействии с контролирующими органами. Сумма незаконного денежного вознаграждения составила более 1 300 000 рублей, что является особо крупным размером. Фигурант по данному уголовному делу осужден Ленинским районным судом города Ульяновска.

Сотрудниками ЭБиПК выявляются преступления и в других социально значимых сферах. Так, в феврале 2021 года сотрудниками Управления МВД и Следственного комитета задокументирован факт получения взятки в размере 30 тысяч рублей должностным лицом муниципального бюджетного учреждения. Незаконные денежные средства предназначались за согласование места захоронения на территории одного из Заволжских кладбищ города Ульяновска.

Одной из социально значимых и обсуждаемых тем является обеспечение жильем детей-сирот. Сотрудниками ЭБиПК и следственными органами на постоянной основе проводятся проверки выполнения федеральных программ. В 2021 году в суд направлено уголовное дело по выявленному факту хищения бюджетных денежных средств в сумме более 50 млн рублей, выделенных для обеспечения федеральной программы по предоставлению жилья для детей-сирот, в том числе в Мелекесском районе Ульяновской области.

- Выявлением преступлений коррупционной направленности занимаются и другие силовые ведомства. Можете озвучить результаты совместных мероприятий по каким-то конкретным фактам?

- В апреле текущего года в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области совместно с УФСБ России по Ульяновской области и СУ СК России по Ульяновской области пресечена деятельность должностного лица ПАО «Ростелеком», подозреваемого в мошенничестве. По предварительным данным, в период с 2020 по 2021 год подозреваемый, действуя в составе группы с директором коммерческой организации и используя служебное положение, при исполнении государственных контрактов между филиалом ПАО «Ростелеком» и Министерством здравоохранения Ульяновской области на поставку компьютерной и оргтехники похитил денежные средства на сумму более 50 млн рублей. Госконтракты на поставку техники были заключены в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». По материалам, собранным оперативниками МВД и ФСБ, следственными органами СУ СК России по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

- Приходилось ли документировать факты коррупции в системе образования?

- Оперативниками Заволжского отделения ЭБиПК совместно со Следственным комитетом России по Ульяновской области выявлен и задокументирован факт получения взятки директором одной из школ левобережной части города Ульяновска. По данным следствия, с декабря 2019-го по апрель 2021 года подозреваемая получила от местного предпринимателя взятку в размере 70 тысяч рублей за незаконные действия при заключении договоров по обслуживанию бассейна школы. Расследование уголовного дела продолжается. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом).

- Часто узнаем из новостей о выявлении в других регионах коррупционной составляющей в негосударственном секторе экономики. Есть ли в Ульяновской области подобные примеры?

- Коррупционные преступления выявляются также и в негосударственном секторе экономики. Такие преступления мешают здоровому функционированию и развитию конкуренции в отдельных отраслях экономики. Управлением ЭБиПК задокументированы факты получения незаконных денежных вознаграждений, в том числе в крупном размере, при закупке запасных частей для сельскохозяйственной техники главным инженером одного из сельскохозяйственных предприятий Николаевского района города Ульяновска от представителей юридических лиц с нескольких регионов Российской Федерации. В 2021 году в суд направлено уголовное дело по факту получения коммерческого подкупа свыше полумиллиона рублей руководителем группы по реинжинирингу бизнес-процессов и внутреннему контролю одного из крупных заводов на территории города Ульяновска.

- Совсем недавно УМВД России по Ульяновской области озвучило факт пресечения деятельности работников медицинской организации, занимающихся оказанием услуг по фиктивной вакцинации населения против COVID-19. Можете рассказать подробности?

- Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Железнодорожному району города Ульяновска пресекли деятельность работников медицинской организации, занимающихся оказанием услуг по фиктивной вакцинации населения против COVID-19, противоправная деятельность которых причинила федеральному бюджету Российской Федерации, бюджету Ульяновской области и ТОФМС Ульяновской области, Министерству здравоохранения Ульяновской области ущерб в крупном размере.

За денежное вознаграждение в размере от 2000 до 3000 рублей медработники внесли в официальные документы и государственные базы данные о проведении вакцинации, присвоили QR-коды и номера прививочных сертификатов. На самом деле прививки не делались, а неиспользованные дозы вакцины утилизировались. В настоящее время количество фиктивно вакцинируемых составило более 500 человек. СО ОМВД России по Железнодорожному району г. Ульяновска возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения»), ч. 4 ст. 274.1 УК РФ («Создание, распространение и (или) использование группой лиц по предварительному сговору компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации»).

В качестве подозреваемых допрошены двое медицинских работников и один гражданин, выполнявший функции посредника.

- Ирина Анатольевна, можете озвучить актуальную статистику по коррупционным делам?

- Анализ работы следственных подразделений Следственного управления МВД России по Ульяновской области показал, что за 10 месяцев 2021 года в органы предварительного следствия УМВД России по Ульяновской области поступило 8 сообщений о преступлениях коррупционной направленности, по всем сообщениям коррупционной направленности, поступившим в СУ УМВД России по Ульяновской области, возбуждены уголовные дела.

За этот же период в производстве следователей СУ УМВД области находилось 23 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности, из них возбуждены в предыдущие периоды 15 уголовных дел.

- Сколько дел направлено в суд?

- В суд направлено 9 уголовных дел.

- Ирина Анатольевна, расскажите о наиболее «крупных» коррупционных делах, расследуемых в этом году.

- В апреле текущего года следственной частью направлено в суд уголовное дело по факту хищения генеральным директором ООО «Силен» денежных средств участников долевого строительства многоквартирного жилого дома на ул. Кролюницкого г. Ульяновска на общую сумму 275 млн рублей.

Гражданские иски по уголовному делу заявлены потерпевшими в качестве материального вреда на общую сумму 98 млн рублей.

В целях возмещения ущерба приняты следующие меры: истребованы сведения из банков, Росреестра, ОГУП БТИ, Управления ГИБДД, Центра ГИМС МЧС России, организаций-депозитариев, организаций, являющихся хранителями ценных бумаг, Росфинмониторинга, в результате было установлено имущество, на которое наложен арест на сумму 22 млн рублей (автомобиль стоимостью 754 200 рублей; земельный участок стоимостью 14 001 292 рубля).

Оперативными сотрудниками проверялись факты регистрации объектов движимого и недвижимого имущества на родственников, их знакомых, проводились оперативно-розыскные мероприятия (наблюдение, наведение справок, контроль и записи телефонных переговоров), проведены обыски по местам жительства и регистрации, в результате установлено наличие транспортных средств общей стоимостью 7 259 480 рублей, на которые наложен арест.

В ходе следствия установлено, что часть денежных средств (не менее 200 млн рублей), полученных от участников долевого строительства, были потрачены на оплату просроченных платежей по кредитам, процентов, окончание строительства двух домов на ул. Мира и пр. Филатова, которые были сданы в эксплуатацию (на момент возбуждения дела), квартиры оформлены в собственность граждан.

Общая сумма ущерба составила 275 млн рублей, наложен арест на сумму 22 млн рублей. В апреле 2021 года уголовное дело направлено с обвинительным заключением в суд (объем материалов дела составил 70 томов). В августе 2021 года уголовное дело рассмотрено судом по существу, генеральному директору ООО «Силен» вынесен обвинительный приговор в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В сентябре 2021 года следственной частью СУ УМВД России по Ульяновской области направлено в суд уголовное дело с обвинительным заключением по двум эпизодам преступной деятельности, предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ, совершенным в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в отношении руководителя одной из ульяновских организаций, выполняющих работы по монтажу отопительных систем и систем кондиционирования воздуха.

Так, собственниками одного из многоквартирных жилых домов, расположенного на территории г. Ульяновска, было принято решение о производстве капитального ремонта системы центрального отопления за счет денежных средств собственников, аккумулированных на специальном счете многоквартирного дома в Фонде модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области. Для производства капитального ремонта было принято решение привлечь подрядную организацию, руководителем и учредителем которой являлся обвиняемый. После заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту системы центрального отопления с управляющей компанией обвиняемый, зная о том, что в соответствии с договором подрядная организация обязана в полном объеме выполнить работы в соответствии с утвержденным локальным сметным расчетом, движимый корыстными побуждениями, решил совершить хищение денежных средств, принадлежащих собственникам многоквартирного дома, в крупном размере.

Используя свое служебное положение директора коммерческой организации, решил, умышленно не уведомляя управляющую компанию и собственников дома, внести конструктивные изменения в ход выполняемых работ по капитальному ремонту системы центрального отопления многоквартирного жилого дома, что позволит снизить их объем и стоимость.

В период с апреля по июль 2020 года обвиняемый организовал выполнение работ по капитальному ремонту системы центрального отопления в объеме меньшем, чем было предусмотрено договором и локальным сметным расчетом. Он внес изменения в первоначальную схему расположения сетей центрального отопления, укоротив длину стояков отопления и магистрали розлива в местах поворота и на конечных точках, после чего дал обязательные для исполнения подчиненным ему работникам указания о внесении изменений в геометрию магистрали - расположения труб, уклона, высоты, радиуса, что повлекло уменьшение объема и стоимости работ по капитальному ремонту системы центрального отопления.

После завершения работ обвиняемый предоставил документы - акты приемки выполненных работ, в которых указал заведомо ложные сведения о выполнении им работ в полном объеме, предусмотренном договором, после чего со специального счета, открытого в Фонде модернизации ЖКК по Ульяновской области, за выполненные работы ему были перечислены денежные средства собственников дома.

Проведенной строительно-технической судебной экспертизой было установлено, что обвиняемый недовыполнил работы по капитальному ремонту системы центрального отопления на сумму 624 135 рублей 20 копеек, то есть в крупном размере.

После выявления данного факта и возбуждения уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину и добровольно погасил причиненный собственникам МКД ущерб в полном объеме.

- Какова сумма причиненного материального ущерба по преступлениям коррупционной направленности?

- Общая сумма причиненного материального ущерба по преступлениям коррупционной направленности по оконченным уголовным делам за 10 месяцев 2021 год составила 887 398 522 рубля. При этом сумма добровольно погашенного ущерба составила 804 663 рубля, стоимость имущества и суммы денежных средств, на которые наложен арест в обеспечение возмещения ущерба, составила 76 635 082 рубля.

- В случае столкновения граждан с фактами вымогательства взяток куда им можно обратиться? Есть ли специальные телефоны доверия?

- Если вы столкнулись с ситуацией вымогательства денежных средств, незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы с устным или письменным сообщением.

Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах МВД России по Ульяновской области КРУГЛОСУТОЧНО.

Также информацию о коррупционных фактах можно сообщить в Управление по экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Ульяновской области по телефону: 8 (8422) 43-52-85.

Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.