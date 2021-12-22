В Ульяновской области госавтоинспекторы совместно с представителями Общественного совета при региональном УМВД провели профилактическую акцию «Нет коррупции!»

Фото: из архива пресс-службы УМВД России по Ульяновской области

В Международный день борьбы с коррупцией сотрудники Госавтоинспекции совместно с членом Общественного совета при УМВД России по Ульяновской области Михаилом Белянкиным организовали профилактическую акцию «Нет коррупции!» в Засвияжском районе областного центра.

Полицейские и общественники во время мероприятия провели с участниками дорожного движения разъяснительную работу, направленную на предупреждение коррупционных правонарушений, а также напомнили, что законодательство Российской Федерации предусматривает ответственность за получение и дачу взятки, а также посредничество во взяточничестве.

Организаторы акции обратили внимание водителей на то, что в целях избежания конфликтных ситуаций, предупреждения коррупционной составляющей как в действиях сотрудников полиции, так и участников дорожного движения во всех патрульных автомобилях ДПС установлены видеорегистраторы.

Член Общественного совета Михаил Белянкин отметил, что главная цель акции - сформировать активную гражданскую позицию и нетерпимость к любым фактам нарушения прав и законных интересов граждан, а также повысить правовую грамотность участников дорожного движения.

Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.