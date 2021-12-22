В больнице Казани Валерий Липский вручил новогодние подарки 1,5-годовалой девочке, которую на камеру избивала родная мать

Мать ребенка арестована, решается вопрос о передаче его под опеку бабушки. Фото: СУ СКР Татарстана

В эту среду, 22 декабря, в больнице Казани главный следователь Татарстана Валерий Липский навестил 1,5 годовалую девочку, которую избивала родная мать и снимала это на видео.

Сейчас родительница, ставшая фигуранткой уголовного дела, уже больше не может навредить ребенку – 31-летняя женщина дожидается окончание расследования и суда, находясь в камере СИЗО. https://www.kazan.kp.ru/daily/28367/4515935/

Во время своего визита главный следователь Татарстана вручил девочке новогодние подарки – комбинезон и игрушки.

- Как рассказали ему врачи, ребенок постепенно идет на поправку. Решается вопрос о передаче его под опеку бабушки. - сообщили в следственном комитете республики.

Покидая девочку Валерий Липский пообещал, что следственный комитет не оставит без внимания ее дальнейшую судьбу.

Напомним, вечером 1 декабря в Казани в квартире на проспекте Победы пьяная мать избивала свою голую 1,5-годовалую дочь и снимала весь процесс на камеру. Это видео супругу - отцу ребенка, женщина отправила в качестве мести. Мужчина, в свою очередь, переслал запись своей матери, бабушке девочки. Та пошла с ней в полицию.

В итоге в ситуации начал разбираться следственный комитет Татарстана. Так, было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «истязание» и «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Отметим, что ребенка у матери изъяли практически сразу после того, как его бабушка написала заявление в полицию и предоставила видео с избиением.

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