В Ульяновске полицейские задержали подозреваемого в мошеннических действиях

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По подозрению в совершении противоправных действий сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска задержали жителя Республики Татарстан, 2006 года рождения.

Предварительно установлено, что молодой человек познакомился с дочерью заявительницы в одной из социальных сетей, после чего они встретились. Задержанный рассказал ей, что занимается перепродажей автомобилей и для этих целей ему потребовались денежные средства, которые он попросил у новой знакомой. На протяжении нескольких дней девушка сдала в ломбард золотое кольцо и сотовый телефон, а вырученные деньги отдала знакомому, будучи уверенной в их возврате. Полученные деньги молодой человек потратил по своему усмотрению.

В настоящее время по данному факту органами предварительного расследования ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.