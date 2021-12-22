Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 декабря 2021 11:20

В Ульяновске полицейские задержали подозреваемого в мошеннических действиях

В полицию Засвияжского района города Ульяновска обратилась местная жительница с заявлением о хищении различного имущества у ее несовершеннолетней дочери
Фото: istockphoto.com

Фото: istockphoto.com

По подозрению в совершении противоправных действий сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска задержали жителя Республики Татарстан, 2006 года рождения.

Предварительно установлено, что молодой человек познакомился с дочерью заявительницы в одной из социальных сетей, после чего они встретились. Задержанный рассказал ей, что занимается перепродажей автомобилей и для этих целей ему потребовались денежные средства, которые он попросил у новой знакомой. На протяжении нескольких дней девушка сдала в ломбард золотое кольцо и сотовый телефон, а вырученные деньги отдала знакомому, будучи уверенной в их возврате. Полученные деньги молодой человек потратил по своему усмотрению.

В настоящее время по данному факту органами предварительного расследования ОМВД России по Засвияжскому району города Ульяновска устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.

Интересное