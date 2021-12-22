Tele2: мы развиваемся с учетом запроса клиентов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пандемия второй год вносит свои корректировки в работу операторов мобильной связи. Tele2 отмечает изменение пользовательского поведения клиентов и на основании этого определяет вектор своего развития.

- В своем развитии мы ориентируемся на ожидания и запросы абонентов, чтобы им было удобно получать услуги там, где они находятся, - заявил на онлайн-конференции журналистам директор макрорегиона «Волга» Tele2 Равиль Хайбуллин.

Это правило касается как географии развития собственной инфраструктуры, так и продуктовых и маркетинговых решений.

НАГРУЗКА НА «СПАЛЬНИКИ»

Как отметил руководитель макрорегиона, свой отпечаток на вектор развития наложил переход большого количества людей на удаленный режим работы.

- Если раньше пик потребления трафика днем приходился на центральную часть крупных городов, места скопления бизнес-центров и офисных помещений, то сейчас это спальные районы, пригороды крупных городов, поселки, садовые товарищества. Миграция интернет-трафика в спальные районы составила 15%, - сообщил он.

При этом в последние несколько лет наблюдается увеличение активности абонентов в целом: прирост за 2020 год к предыдущему году составил 30%, а в 2021 году трафик в макрорегионе вырос еще на 32% по сравнению с годом ранее. Причем в Татарстане потребление интернет-трафика абонентами Tele2 выросло даже больше - на 34%.

На этом фоне компания активно увеличивала количество базовых станций LTE (+12%), а в местах наибольшей нагрузки для улучшения качества услуг проводила емкостную модернизацию имеющихся объектов (+23%). Лидером в данном направлении оказалась Чувашская Республика. Отсутствие Татарстана в числе «передовиков» объясняется достаточно просто - на сегодняшний день регион уже покрыт сетью Tele2 на 98%.

- Остались небольшие населенные пункты. Сейчас идем в районы со сложной географией - на юго-восток Татарстана, - анонсировал планы компании Равиль Хайбуллин.

В настоящее время применительно к региону компания ставит перед собой задачи развивать уже имеющуюся инфраструктуру с учетом разрастания и уплотнения территорий.

- Республика активно развивается, идет строительство жилых новостроек, новых районов вокруг Казани, вокруг Набережных Челнов, в Закамской зоне. Нужно в первую очередь покрыть эти районы - не должно быть так, чтобы люди приехали в новые дома и оказались без качественной связи, - разъяснил Хайбуллин.

НЕОЖИДАННЫЙ ВЫХОД - НА МАРКЕТПЛЕЙСЫ

В условиях пандемии общество в полной мере оценило плоды цифровой революции. Сейчас любому человеку проще заказать через интернет, а не отправляться куда-нибудь за покупками. Затронула эта тенденция и операторов мобильной связи.

Tele2 стала первым оператором, развивающим партнерство с маркетплейсами.

- Понятно, что не те площадки, куда клиенты в первую очередь идут за сим-картами, но мы должны быть там, где наши абоненты совершают любые свои покупки, - объяснил позицию компании Хайбуллин.

Если изначально на электронных площадках можно было приобрести только сим-карты, то на OZON теперь появилась возможность приобрести дополнительные минуты, гигабайты и СМС. Причем цены на услуги там ниже, чем на «Маркете Tele2».

- Розница переформатируется, мы уже сейчас делаем всё, чтобы клиентам было удобно покупать там, где они находятся, - отметил директор макрорегиона «Волга».

Несколько меняется и порядок пользования уже оплаченным пакетом услуг - повышается его вариативность. Минуты и гигабайты не просто не сгорают, а даже дают возможность получить другие услуги - они становятся предметом обмена. Например, до конца года накопленные минуты можно обменять на скидку до 4000 рублей на приобретение популярных смартфонов Xiaomi в салонах Tele2. Или обменять лишние минуты на фильмы в сервисе Wink. И в том и в другом случае курс составляет один к одному: 1 минута равна 1 рублю или 1 минуте фильма.

ИНТЕРЕСНЫЕ ЦИФРЫ

Анализ больших данных базы Tele2 (big data) показал очень занимательную статистику в сфере туризма. Из-за пандемии последние несколько лет активное развитие получил внутренний туризм.

- Внутренний туризм наращивает свои позиции - например, в регионах «Волги» количество путешественников увеличилось на 62%, - отметил спикер.

Такая позитивная динамика сложилась благодаря тройке лидеров: Татарстану (прирост 69%), Кирову (68%) и Удмуртии (рост 67%). Чаще всего для отдыха туристы выбирали Москву, Краснодарский край и Крым. Причем из Татарстана в путешествия отправлялись мужчины - на 10 - 12% больше, чем женщин. А вот в Кирове и Удмуртии больше всего путешествовать любят женщины (на 6 - 7% чаще, чем мужчины).

Татарстан же, по данным статистики оператора, чаще всего посещали жители Еврейской автономной области и сибиряки. Самару больше любят жители Сахалина, а в Удмуртию и Чувашию чаще всего приезжают жители Бурятии.