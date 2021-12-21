В Казани по инициативе Фонда памяти Александра Печерского увековечили память летчика Михаила Девятаева

В этот вторник, 21 декабря, у здания Казанского филиала Волжского государственного университета водного транспорта увековечили память летчика Михаила Девятаева, совершившего легендарный побег из фашистского концлагеря на вражеском самолете.

Установка мемориальной доски была организована по инициативе Фонда памяти Александра Печерского и при поддержке Фонда президентских грантов.

Торжественное открытие мемориальной доски прошло с участием заместителя министра культуры Татарстана Дамира Натфуллина, первого заместителя главы администрации Кировского и Московского районов Казани Ильсура Хисматуллина, генерального директора Фонда памяти Александра Печерского Юлии Макаровой, директора ООО «ВолгаТатСудоремонт» Романа Лизалина, а также ветеранов университета. Кроме того, в торжественном мероприятии принял участие сын Михаила Петровича — Александр Михайлович Девятаев.

Отметим, что в июле исполнилось 104 года со дня рождения Михаила Девятаева. Он родился в селе Торбеево Спасского уезда. В 17 лет будущий Герой переехал в Казань и окончил речной техникум, а после войны вернулся в столицу Татарстана и жил здесь до последних дней.

Также стоит отметить, что мероприятие по установке мемориальной доски и сопутствующему показу фотовыставки о побегах из нацистского плена на самолетах, организовано в продолжении работы над проектами «Полет из ада» и «Непокоренные».

Проекты стартовали в немецком городке Пенемюнде в феврале 2020 года, когда фондом Александра Печерского была организована церемония по случаю 75-летия легендарного побега группы Михаила Девятаева из концлагеря на угнанном самолете. В июле 2021 года выставка «Полет из ада» состоялась в Набережных Челнах.