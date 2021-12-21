Виртуальный «Рождественский караван Coca Cola» добрался до Казани

Рождественский караван Coca-Cola 2021 от Владивостока до Москвы.

20 декабря «Рождественский караван Coca-Cola» прибыл в Казань – столицу Всемирных зимних Игр Специальной Олимпиады 2023, глобальным партнером которых является Coca-Cola. Виртуальный Караван стартовал 3 декабря во Владивостоке и собрал уже около 200 000 единиц заряда. Прекрасная возможность присоединиться к движению Каравана: ведь он проходит в онлайн формате и стать его участником может любой желающий.

Цель Каравана в 2021 году – поддержать движение и атлетов Специальной Олимпиады России. После того, как Караван финиширует, Coca-Cola в России сделает благотворительный взнос в поддержку региональных отделений Специальной Олимпиады России. Пожертвование осуществится от лица всех участников Каравана для развития движения Специальной Олимпиады России. Таким образом, будет сделан важный объединяющий шаг в построении инклюзивного общества в нашей стране.

«Рождественский караван Coca Cola» в 2021 году приводят в движение все его участники, с помощью обычной ходьбы, а также − выполняя спортивные упражнения и фиксируя в приложении Каравана свою двигательную активность. Таким образом собираются «заряды», из которых создается «волшебная энергия». Она приводит онлайн-Караван в движение и помогает ему пройти весь маршрут. Всего участникам нужно собрать 300 000 зарядов.

Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады впервые пройдут в России - в Казани с 22 по 28 января 2022 года. Город был выбран столицей благодаря своей репутации и успешному опыту проведения международных мероприятий с участием представителей инклюзивных сообществ. Уже более 50 лет Coca-Cola поддерживает людей с особенностями развития по всему миру и традиционно выступает партнером-основателем Специальной Олимпиады.

Александр Овечкин, прославленный хоккеист и амбассадор зимних игр Специальной Олимпиады 2023 года в Казани, поддержал участников Каравана в видеообращении, призвав «присоединиться к проекту и передать свою «волшебную энергию» для движения Каравана со всех уголков России».

Стартовав онлайн во Владивостоке, виртуальный Караван уже прошел Красноярск, Новосибирск, Екатеринбург, Самару, Ростов-на-Дону и добрался до Казани. Его следующие онлайн остановки: Нижний Новгород, Санкт-Петербург, а финиш – в Москве. В каждом городе Караван сделает остановку с тренировкой или челленджем от атлета Специальной Олимпиады. Видеозаписи будут выложены на сайте и в приложении, повторить их сможет любой желающий. С прибытием Каравана в Казань 20 декабря прошел челлендж от участника Специальной Олимпиады – флорболиста Вячеслава Турина. Подробное расписание можно узнать в приложении и на сайте.

Рождественский караван Coca-Cola_более чем 20-ть лет поддерживаем тех, кто в этом нуждается.

Чтобы присоединиться к Каравану, нужно:

- Зарегистрироваться на сайте Каравана, оставив свой e-mail и имя, Рождественский караван Coca-Cola,

- скачать приложение Stayfitt в AppStore или PlayMarket,

- войти в приложение по логину и паролю, которые придут на e-mail,

- регистрировать результаты своих активностей и тренировок, принимать участие в челленджах и тренировках от атлетов Специальной олимпиады выполнять задания, накапливать энергию.

Подробные правила и условия участие в Караване приведены на сайте Рождественский Караван Coca-Cola.

Участники Каравана могут принять участие в розыгрыше призов и выиграть подарки, сделанные людьми с особенностями развития: новогодние наборы из инклюзивных мастерских Благотворительного фонда «Антон тут рядом» с изображенным на них главным призывом этого года: «Окружите близких волшебством».

- «Рождественский караван Coca-Cola» объединяет усилия совершенно разных незнакомых людей для достижения общей цели, приглашает разделить стремление Coca-Cola в России к развитию инклюзивного общества, где все люди, вне зависимости от ментальных, сенсорных или физических особенностей, имеют равные возможности для комфортной и счастливой жизни. В преддверии подготовки к Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады в Казани в 2023 году, особенно важно поддержать атлетов Специальной Олимпиады России, 21-й «Рождественский караван Coca-Cola» дает возможность это сделать, — комментирует руководитель по внешним коммуникациям Coca-Cola HBC Россия Ирина Лазукова.

Как и в прошлом году, в связи с эпидемиологической обстановкой невозможно проводить мероприятие офлайн, собирая вместе подростков и взрослых с особенностями развития и без таковых, поэтому второй год подряд Караван проходит в онлайн-формате.