В результате отравления алкоголем в Казани погибли три человека

Подробности произошедшего устанавливаются. Фото: Алексей ФОКИН

Ночью на вторник, 21 декабря, в квартире одного из домов на улице Симонова в Казани собралась компания из двух мужчин и двух женщин. Они принялись распивать алкоголь, но через какое-то время почувствовали себя плохо. Трое скончались до приезда медиков, а хозяйка квартиры была госпитализирована в Центр острых отравлений городской больницы №7. Сейчас она находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщили "КП-Казань" в Минздраве республики.

Сначала сообщалось, что причиной трагедии могло стало отравление суррогатным алкоголем, а именно - поддельным виски, но после следствие заявило, что компания добавила в спиртное наркотики. Подробности произошедшего устанавливаются. На месте работает полиция.

- Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводятся следственные действия, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Свою проверку по факту произошедшего начали и в прокуратуре республики.

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