«Ставка на комфорт, безопасность и комьюнити»: В ЖК Savin House прошла рождественская ярмарка

Фото: И.Шакирова

18 декабря в жилом комплексе Savin House прошла рождественская ярмарка, организованная специально для сближения жителей и создания дружеской атмосферы. Среди развлечений - праздничная программа для детей с аниматорами, рождественские хиты, разнообразные угощения, сладости и горячие напитки, которые согревали и поднимали настроение в морозный декабрьский вечер.

Фото: И.Шакирова

Мероприятие было организовано в стиле рождественской ярмарки, как в Европе, поэтому каждый смог прочувствовать незабываемую атмосферу и приближение долгожданных праздников. Пропуск на новогодние гулянья в Savin House получили только жители комплекса, поэтому праздник проходил в приватной и дружеской атмосфере среди соседей и близких знакомых.

Территория ЖК Savin House - прекрасная площадка для того, чтобы повеселиться, провести хорошо время и подарить праздник всем гостям прямо перед Новым годом. На ярмарку жители приходили целыми семьями - вместе с детьми и даже домашними животными, развлекались и поднимали настроение перед предстоящими новогодними каникулами. С лиц гостей не сходила улыбка, а участие в празднике жители принимали с большим удовольствием.

Фото: И.Шакирова

Подобное мероприятие в ЖК Savin House проходит уже не первый раз. Цель таких праздников - создание и поддержка дружеской атмосферы среди жителей комплекса. Так ГК «Садовое кольцо» благодарит своих клиентов и показывает им, насколько важно создавать комьюнити внутри своего места жительства и общаться с соседями.

Фото: И.Шакирова

ЖК Savin House - это новый вид комфорта для казанцев, квартиры бизнес-класса, которые соответствуют запросам и стилю жизни тех, кто выбрал это место и стал обладателем квартиры в комплексе. Savin House - это простая, но привлекательная архитектура, напоминающая небоскребы в Нью-Йорке.

Фото: И.Шакирова

Руководитель отдела продаж ГК «Садовое кольцо» в Казани Антонина Дарчинова отмечает, что жилой комплекс Savin House - это место, где большое внимание уделяется комфорту, безопасности и дружбе между жителями.

- Несмотря на то что все квартиры в Savin House уже проданы, мы стараемся поддерживать дружескую атмосферу добрососедства и создавать сообщества, потому что относимся к клиентам с большим уважением и считаем, что они прекрасные люди, если выбрали нас. Поэтому эту праздничную традицию хотим продолжать еще многие годы, - рассказала Антонина Дарчинова.

Фото: И.Шакирова

Сейчас компания работает над новым проектом - ЖК Savin Famlily, в котором ГК «Садовое кольцо» также планирует проводить масштабные мероприятия два раза в год и сближать жителей комплекса. Новый проект объединится вместе с ЖК Savin House в квартал Savin City.

- В Savin Famlily мы хотим еще больше удивить наших клиентов, превзойти их ожидания и сделать что-то новое, чего ранее не было на рынке Казани. Именно так, как мы это сделали в Savin House, то есть планируем показать казанцам настоящий уровень бизнес-класса, - рассказала руководитель отдела продаж ГК «Садовое кольцо» Антонина Дарчинова.

Фото: И.Шакирова

В новом проекте планируется реализовать концепцию вертикального города, в рамках которого в ЖК будут располагаться три совершенно разные зоны. На первых этажах - общественные пространства: кафе, магазины и рестораны, куда смогут попадать все желающие. На следующем уровне расположатся приватные территории - абсолютно безопасные площадки, куда смогут попасть только жители домов по специальным карточкам. И на высоких этажах - жилые помещения, куда также можно будет попасть только по пропускам. Старт продаж нового проекта запланирован на январь 2022 года.

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