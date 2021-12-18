Худрук театра имени Качалова Александр Славутский получил спецпремию «Золотая маска»

Фото: пресс-служба Большого русского драматического театра имени Качалова

Накануне, 16 декабря, художественный руководитель и директор Большого русского драматического театра имени Качалова Александр Славутский стал обладателем специальной премии Национальной театральной премии «Золотая маска» «За выдающийся вклад в театральное искусство».

- Прошедший сезон был юбилейным для театра — 230 лет исполнилось замечательному коллективу. Последняя четверть века его истории связана с именем Александра Славутского. Преданное служение Александра Яковлевича своему призванию и зрителю всегда было для нас примером, - заявил в видеобращении президент «Золотой маски» — народного артиста России Игоря Костолевского.

Славутский же в своей речи заметил, что никакой спецпремии с ним бы не случилось без поддержки зрителей, которые ходят на спектакли, несмотря на эпидобстановку.

- Мы будем стараться достойно продолжать свое дело, - пообещал Славутский.

Церемонию награждения смогли увидеть зрители, которые остались в зале после просмотра спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

- Качаловский - один из любимейших нашей семьей театров Казани. То, чему мы стали свидетелями, было очень неожиданным, но приятным. Словно нам позволили присутствовать на чем-то личном, понятном только работникам театров. Желаем театра имени Качалова дальнейших побед: новых премьер, восторженных зрителей и большей премий! - заметила после церемонии одна из ее свидетелей - постоянный зритель Камилла Нурахметова.