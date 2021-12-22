Каждый год одно и то же: цейтнот, пробки и гонка за подарками. Пять сервисов, которые возьмут на себя предновогодние дела в Казани

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году в Казани появятся 47 праздничных площадок по всему городу. На площадь Тысячелетия вернут светодинамические арки, в которых нон-стопом идут фотосессии, преобразят пешеходную улицу Баумана, разукрасят огнями мосты через Булак и площадь у театра Камала. Смотришь на красоту — и в сердце появляется искреннее предвкушение праздника. А потом как вспомнишь, что еще подарки покупать, тащить с базара елку и прочие ежегодные хлопоты, от которых не отвертишься.

Сейчас разрешить все новогодние задачи реально за пару кликов. Так освободится больше времени для остальных дел и времени с близкими. Составили подборку сервисов, которые помогут переложить часть предновогодних забот.

1. Елка на дом

В Казани много предпринимателей предлагают доставку новогодних деревьев. И цены вполне сопоставимы с рыночными. Елка, пихта или сосна стоят 500 — 1500 рублей. Дороже только совсем уж гигантские экземпляры. Доставка либо включена в стоимость, либо дополнительно стоит 300 — 500 рублей. Сразу же можно попросить привезти крестовину-подставку под деревце. Некоторые еще предлагают наборы игрушек.

2. Подарки привезут за 1-2 часа

Удобная опция экспресс-доставки у Яндекс.Маркета. Товары уже в Казани, не нужно ждать сутки, а то и больше, пока их привезут в наш город. Заказ сразу передадут курьеру, а он привезет, куда скажете. Возьмите на заметку, если вдруг срочно нужно сделать приятное своему знакомому или коллеге, но вы совсем забыли про презент. В маркетплейсе есть уже готовые подборки всего самого нужного к Новому году (не только подарки, но и декор, искусственные елки, праздничная посуда). В каталоге собраны товары со скидками и есть акции вроде «три по цене двух».

3. Клининг вместо изматывающей уборки

Традиция, которая ежегодно крадет у нас не просто драгоценные предновогодние часы, а целый день, а то и два — генеральная уборка. Перестирать все вещи в гардеробе, вымести пыль из самых дальних углов, навести порядок на полках и антресолях… Может быть, в этом году вызвать клинеров — профессиональных уборщиков, которые все делают по уму и экономят ваше время? В столице Татарстана услуга стоит от 100 руб. за квадратный метр. Стандартную квартиру на одну или две комнаты «отгенералят» за 4000 — 6000 рублей.

4. С долгами рассчитаемся со смартфона

Первым делом отправляемся на портал Госуслуг Казани. Там оплачиваем все платежки по ЖКХ. Далее заходим в банковские приложения и разбираемся с кредитными обязательствами. А также вспоминаем, если у кого-то брали в долг и делаем перевод. Сейчас по системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч рублей можно отправить без комиссии.

5. Нанимаем персонального водителя

Это вариант для тех, у кого скопилось много дел по всему городу и нет личного авто. Можно договориться со знакомым таксистом, товарищем или позвонить в специальную службу, где предоставляют машины с водителями в аренду. Услуга не из дешевых. Рабочий день водителя вместе с расходами на бензину обойдется в 4000 — 10 000 рублей. Предварительно составьте список мест, в которые вам нужно успеть. Сюда можно включить и рабочие дела, и семейные. Отведите на это целый день. Машина будет ждать вас, вы не потеряете драгоценное время и сбережете силы.