В законе: как обзавестись живой елкой на Новый год

Ни для кого не секрет, что обзавестись только что срубленной елью будет достаточно проблематично, а представленные на “Елочных базарах” деревья простоят куда меньше. Что же делать в таком случае?

Воспоминания из детства, когда поход за елкой превращался в Новогоднее приключение, так и просят взять пилу и направиться в лес, но это будет не совсем верное решение. Перед тем, как построить маршрут до нужного дерева, стоит понимать, что для любой рубки растений вам понадобится договор, который можно заключить в любом лесничестве поблизости. Как составить договор и все детали по вырубке вам сообщат по горячей линии. Это совсем не сложно, но обезопасит вас от проблем.

СОБРАТЬ КОМАНДУ

Справиться с такой задачей в одиночку будет очень нелегко и даже невозможно. Для поднятия Новогоднего настроения, лучше всего будет отправиться на поиски с семьей.

ВЗЯТЬ НУЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Вручную, с помощью механического инструмента пилить елку нужно будет очень долго и сложно. Лучше использовать электрический или аккумуляторный инструмент. Например, многие лесничие рекомендуют использовать аккумуляторную цепную пилу Greenworks GD60CS40. Одно из достоинств аккумуляторной техники — отсутствие необходимости обслуживать двигатель. Вам больше не придется думать о замене масла, фильтров и свечей. Нет необходимости смешивать масло с бензином и работать с этой взрывоопасной смесью. Для запуска пилы ее не нужно заводить, включение производится нажатием на одну кнопку. Цепная пила Greenworks GD60CS40 обладает компактным размером, небольшим весом - 4,2 кг., а также долгим временем автономной работы.

ВЕРЕВКИ

Для спиливания со сбрасыванием или завешиванием потребуются прочные веревки или репшнуры диаметром 7–10 мм, которые можно купить в хозяйственных или спортивных магазинах. Также потребуются монтажный пояс или альпинистская страховочная система, причем последняя предпочтительней, ведь она мягче остановит тело при падении. После того, как вы закончите, и дерево будет срублено, не забывайте об одной из самых важных частей — его перевозка. От того, как бережно вы будете его нести, зависит итоговый результат, т.е красота новогодней ели.

Какой бы способ украсить дом к Новому году вы не выбрали, важно ответственно подойти к этому занятию. Не стоит идти рубить деревья, если до этого времени вы никогда этого не делали. Проще довериться профессионалам и приобрести ель на базаре или в магазине