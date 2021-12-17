В Чувашии иномарка на скорости врезалась в автобус, один человек погиб и четверо пострадали

Иномарку от удара сильно сплющило. Фото: МВД Чувашии

В эту пятницу, 17 декабря, в Мариинско-Посадском районе на 21-километре дороги «Волга-Марпосад» примерно в 11.50 произошла смертельная авария с автобусом.

Общественный транспорт марки «ПАЗ» двигался по маршруту №222 «Новочебоксарск-Мариинский Посад». В его салоне находились около 20 пассажиров. Во время пути в автобус на скорости врезается легковой автомобиль «Фольксваген-Шаран», под управлением местного жителя. Иномарку от удара сплющило и от нее осталась только половина.

- Ее 58-летний водитель от полученных травм скончался на месте ДТП. В автобусе же травмы получили управлявший им мужчина и трое пассажиров, - сообщили в МВД Чувашии.

В момент аварии в автобусе находилось порядка 20 пассажиров. Фото: МВД Чувашии

На месте произошедшего работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают причины аварии.

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