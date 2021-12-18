«Я покажу максимум, а дальше уже будь что будет»: как парень из Альметьевска собрал первый сольный концерт в Москве

Вячеслав Исаков родился и вырос в Альметьевске. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Если вам кажется, что нельзя за пару лет превратиться из казанского телемаркетолога в одного из популярных рэперов России, вы сильно ошибаетесь. Примером этому может служить уроженец Альметьевска Вячеслав Исаков, известный более под псевдонимом SLAME. В субботу, 18 декабря, артисту исполняется 27 лет. В связи с этим «КП-Казань» решила вспомнить, как студент архитеркурно-строительного университета, который некогда бесплатно раздавал диски со своими треками на улице, завоевал любовь россиян.

О ЛЮБВИ К МУЗЫКЕ

Любовь к музыке у Вячеслава появилась в 13 лет, когда он познакомился с творчеством известных рэперов 50cent, Eminem. После были ST, Smoky Mo, 25/17.

- Я не знаю, что во мне тогда переклинило, но я подумал: «Это круто, мне это нравится!» После возникло дикое желание делать так же и даже лучше. На тот момент был уверен: «Я сейчас начну делать рэп, и это будет круче всех в мире!» Настолько я верил в себя, – признавался молодой человек «КП-Казань» в одном из своих первых интервью.

Однако парень никогда не останавливался на одной только музыке: читал много книг различных жанров и переехал из родного Альметьевска в Казань, где поступил в архитектурный вуз.

Первые диски с треками Вячеслав раздавал прохожим на улице Баумана совершенно бесплатно, но толка от этого было немного. Тогда он решил участвовать в музыкальных конкурсах и рэп-баттлах, а также выкладывать свои работы в соцсети. С 2015 года музыкант начал медленно, но верно набирать аудиторию.

В 2017 году Вячеслав впервые услышал про проект «ПЕСНИ», но не успел подать заявку на участие в первом сезоне. За год выпустил альбом из лучших треков под названием «Избранное».

- Вообще я люблю петь, я полюбил петь, когда понял, что у меня это получается. Я начал применять это в своих песнях. Я не люблю делать просто рэп, мне нравится делать микс: комбинировать вокал с речитативом, делать вокальные припевы, мелодичные речитативы и передавать разные настрои: веселые, грустные, серьезные, – заявлял некогда артист.

За время поисков себя и творчества SLAME перебрал много псевдонимов. Сначала выступал под именем Рэм, затем стал Краймом, а в Москву переехал, будучи Slava Slame. Сейчас музыкант рассказывает, что уже и не помнит, какой смысл вложил в свой последний псевдоним.

О ПЕРЕЕЗДЕ В МОСКВУ

Осенью 2018 года Вячеславу все-таки удалось попасть на проект «ПЕСНИ». Один из членов жюри, музыкальный продюсер и хип-хоп исполнитель Тимати почти сразу прозвал парня «темной лошадкой».

– Судя по тому, что мы видим, по той амплитуде, по той энергии, по скорости написания, по рифмам, по подаче. Я думаю, что Slame покажет свою технику, свой уровень и свое умение писать песни. И это не останется незамеченным, - говорил тогда Тимати.

Сначала поклонниками Вячеслава были слушатели из родного Татарстана, а позже за него уже болела вся Россия. Особенно зрителей зацепил трек «Слезы», который SLAME исполнил вместе с Тимати в память о музыканте Кирилле Толмацков (Децле - ред.).

Вячеслав стал победителем проекта, подписал контракт с лейблом Black Star и получил 6 миллионов рублей, которые планировал потратить на покупку дома для матери.

Сразу после победы артист признавался, что не собирается возвращаться в Альметьевск, но не может сказать того же самого о Казани. Спустя годы кажется, что Вячеслав предпочел Татарстану Москву, но родных мест все равно не забывает.

Сейчас SLAME активно занимается музыкальным развитием: пишет и публикует новые песни, снимает на них клипы. 21 ноября текущего года в Москве прошел первый сольный концерт артиста, на котором собрались сотни человек.

- За плечами столько городов, сотни выступлений: от клубных сцен до больших многотысячных площадок. Для пацана, который мечтал об этом и шел к этому долгие годы - в то, что происходит сейчас, до сих пор верится с трудом, - писал на своей странице в социальной сети SLAME.

В конце года Вячеслав планирует выпустить новые треки.

- Глуп тот, кто начинает сомневаться в своих силах в такой ответственный момент, когда перед тобой открываются двери, и тебе нужно показать, кто ты есть и на что способен. Самое главное во мне – непоколебимая вера в свое дело, вперемешку с упорством. Я покажу максимум, а дальше уже будь что будет, - отмечал молодой человек в разговоре с «КП-Казань».

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