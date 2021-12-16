Число индивидуальных предпринимателей в Татарстане сокращается, а самозанятых растет. С чем связан переток?

Этот бизнес-завтрак стал 11-ым по счету. Тема встречи «Будущее сегодня». Собрались около 100 предпринимателей. Это руководители крупных компаний, МСП, микро-бизнес. Традиционно встречу начали с нетворкинга за чашкой кофе, где предприниматели знакомились, обсуждали планы и в том числе риски. По мнению делового сообщества, ситуацию стабильной сейчас не назовешь и многим приходится сворачивать бизнес. Эту тему поднимали и спикеры встречи на официальной части.

Открыл мероприятие заместитель председателя ТПП РТ Марат Ахматов. Он отметил, что даже члены торгово-промышленной палаты не всегда знают о тех возможностях, которые они могут использовать в целях развития своего бизнеса. ТПП оказывает поддержку экспортерам, снижает ввозную пошлину заказчику, выдает необходимый сертификат. ТПП РТ единственный уполномоченный орган по выдаче заключения об обстоятельствах непреодолимой силы – форс-мажор, также при палате действует МКАС (международный коммерческий арбитражный суд), есть гильдия переводчиков, возможность принимать участие в межрегиональных и международных бизнес-миссиях. Заговорили и о планах. В 2022 палате 30 лет. Готовят бизнес-миссии и не только.

Данные по числу предпринимателей и самозанятых Татарстана озвучила Начальник управления развития предпринимательства Министерства экономики Республики Татарстан Мария Сухова.

По состоянию на 13 декабря количество самозанятых граждан в РТ составляет 166 тыс. человек. Рост по сравнению с 2020 годом — на 66%.

Самозанятые сформировали свыше 28 млн чеков. Таким образом, республика получила доход на 1 млрд 327 млн 900 тыс. рублей. Основные виды деятельности самозанятых: строительство, водители авто, перевозка пассажиров, маркетинг и реклама, аренда квартир, репетиторство, отделка квартир, электричество, сфера красоты, программисты.

- Самозанятые дали очень резкий толчок в несколько раз. Увеличение (в сфере занятых МСП) у нас произошло с учётом самозанятых. Переток (из ИП в самозанятые) существует, этого мы отрицать не будем, — уточнила Суховая, отвечая на вопрос предпринимателей в зале.

В целом, по данным минэкономики РТ, в 2021 году в Татарстане выросло количество МСП. В настоящее время в регионе зарегистрировано 159 тыс. субъектов МСП (в том числе 70, 1 тыс. — юридические лица, 88,7 тыс. — индивидуальные предприниматели). Это на 3,3% выше, чем за 2020 год.

За 11 месяцев 2021 года новый бизнес зарегистрировали 28,6 тыс. субъектов. Больше всего предпринимательство развивается в следующих сферах: торговля 36,8%, строительство — 10,5%, транспортировка и хранения — 10,2%, промышленность — 6,7%, сельское хозяйство — 2,9%, общепит — 2,5%.

О теме бережного отношения к природе и так называемой «зеленой экономике» говорил Генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин. Не радужную картину настоящего и будущего обозначил спикер. Он отметил, что качество воздуха в Казани страдает, а воде не хватает надлежащих лабораторных исследований.

Руководитель «Татнефтехиминвест - холдинг» в своей презентации показал основные подходы и попытки найти решения глобальным проблемам экологии. В первую очередь это рациональное потребление на бытовом уровне и рациональные подходы в производстве. Что касается выбросов, это проблема мирового уровня. Здесь есть статистические данные. По данным британской нефтегазовой компании British Petroleum в списке стран по выбросам CO2 (диоксида углерода) за 2020 год в мировом масштабе Россия на пятом месте. Выброс России почти полтора миллиарда - 1482,2 мегатонн за год.

На федеральном и международном уровне наблюдается очевидный тренд на переход компаний к углеродной нейтральности. Компании высаживают леса и поддерживают социальные проекты. Евросоюз вынуждает экспортеров обратить на данный тренд особое внимание.

Говоря о будущем и бизнесе в будущем невозможно не затронуть вопросы цифровизации, автоматизирования процессов. По мнению Руководителя департамента корпоративных инноваций, ГАУ ИТ-парк Вячеслава Буслаева, это тренд. И работать с инновациями нужно учиться уже сегодня. Именно такие знания о трендах и инновациях дал спикер из ИТ-парка. Вячеслав Буслаев выступил с темой «Поиск и внедрение инноваций, тренды технологий на 2022 год».

- 90% стартапов не доходят до конечного инвестора, и не потому, что стартапы плохие - им недоступны компетенции. Бизнес не успевает их принимать. Большие риски идут по внедрению и по инвестициям. И мы видим, что количество стартапов на рынке только растет, а процент того, что они реализуют, не увеличиваются, - отметил Буслаев.

Выступила программный директор Международного экономического саммита «Россия-Исламский мир. KazanSummit 2022» Екатерина Камалова. Она отметила, что в феврале начнется регистрация на мероприятие. Уже сейчас формируется деловая программа.

- Площадка саммита отрытая, доступная. Приглашаем партнеров уже сейчас. Будут нетворкинг-площадки. Мы готовы посодействовать в подготовке b2b встреч с иностранными партнерами, - сказала она.

После официальной части у предпринимателей была возможность обратиться к спикерам с вопросами. Многие обменивались визитками, обсуждали инновационные проекты. Ряд предпринимателей презентовал свою продукцию.