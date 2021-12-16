ЕГЭ на носу: Какой способ подготовки к экзаменам выбрать казанским школьникам, чтобы поступить в вуз мечты?

Согласно проекту расписания, в этом учебном году экзамены у выпускников пройдут с 27 мая по 21 июня. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Согласно проекту расписания основного периода сдачи ЕГЭ, который опубликовало Министерство просвещения России, в этом учебном году экзамены у выпускников пройдут с 27 мая по 21 июня. Отменять ЕГЭ не планируют в ближайшее время точно, так как именно этот формат из года в год показывает себя как наиболее эффективный и удачный для честного поступления детей в университеты и открывает дорогу ребенку из любого уголка страны для получения образования в вузе мечты.

Однако цена этой мечты – регулярная и упорная подготовка к экзаменам, часто без отдыха и даже перерывов; траты на репетиторов, курсы, учебники и справочники, а также стресс, который дети испытывают, переживая за будущие баллы. Чтобы немного упростить процесс, «Комсомолка» собрала рекомендации по самым популярные методам подготовки к ЕГЭ и советы выпускников Казани прошлых лет, которые успешно справились с экзаменами.

ВСЕ САМ

Если ваш ребенок самостоятельно и ответственно относится к учебе и подготовке, то для того, чтобы сдать ЕГЭ на высокие баллы, придется выполнить несколько действий. Для начала необходимо купить справочники, учебники, рабочие тетради, в которых эксперты ЕГЭ детально объясняют теоретическую часть любого предмета. А уже потом – можно приступать к чтению, решению заданий, написанию пробников. В качестве наставника можно «использовать» школьного учителя, который будет компетентен в теме сдачи экзамена.

Главный недостаток этого способа в том, что школьнику придется изучить много информации, которая может даже не пригодиться на экзамене. Навык интернет-серфинга – основной в таком виде подготовки, ведь для высоких баллов придется прошерстить не мало книг и научных статей. Однако самостоятельная подготовка остается популярной среди школьников, потому что это бесплатно и комфортно, так как ребенок сам выбирает время, в которое ему удобно заниматься.

Занятия на курсах онлайн или оффлайн обходятся значительно дешевле, чем репетитор, но проводятся в группах от 10 до 25 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– К ЕГЭ я готовилась сама: купила все необходимые учебники, справочники, регулярно писала платные пробники в университетах Казани. Также я смотрела ролики в интернете и посещала бесплатные онлайн-занятия на образовательных платформах, где слушала полезную информацию. Мне приходилось много времени проводить за учебниками, часто я не спала ночами: что-то решала, писала сочинения, которые потом показывала учителю в школе. Он ставил мне баллы и рассказывал об ошибках, это мне очень помогло, – поделилась своим опытом с «Комсомолкой» Алия Бикмуллина.

РЕПЕТИТОР

Один из самых популярных способов подготовки, но в то же время самый дорогой – индивидуальный преподаватель. Репетитор точно поможет с западающими темами, детально объяснит то, как правильно решать задания на ЕГЭ. Но главный минус такого формата – поездки на общественном транспорте и трата драгоценного времени.

– В прошлом году я сдавал три ЕГЭ: профильная математика, русский язык и информатика. Ко всем экзаменам готовился исключительно с репетитором, потому что родители посчитали это наиболее оптимальным способом. Я не жалею, но уходило много времени на то, чтобы добраться к преподавателю домой или на место его работы, и стоимость занятий каждый месяц переваливала за 20-30 тысяч. Плюсы в том, что репетитор работает конкретно с тобой, разбирает то, что непонятно именно тебе, подробно объясняет детали заполнения КИМов и нюансы каждого задания в ЕГЭ. Наверное, именно это мне и помогло, я сдал все экзамены на 90+ и поступил в столичный вуз. Но спустя полгода понимаю, что можно было сэкономить деньги родителей и подготовиться самостоятельно или в хорошей онлайн-школе, – рассказывает казанский выпускник Булат Нигматзянов.

Главный минус самостоятельной подготовки – это то, что ребенку придется изучить массу новой информации. Фото: Олег УКЛАДОВ

Чтобы выбрать хорошего репетитора на период подготовки к ЕГЭ, придется перебрать не один вариант. На первых занятиях обратите внимание на следующее:

– Хороший преподаватель сразу наладит контакт с ребенком;

– Определит «западающие» темы в предмете;

– Составит индивидуальный план подготовки к ЕГЭ;

– Объяснит формат экзамена и все его тонкости;

– Будет мотивировать ученика к подготовке;

– Поддержит ребенка психологически.

ОНЛАЙН-ШКОЛА

Самым популярным вариантом подготовки во время пандемии стали курсы на образовательных онлайн-платформах, на которых преподаватели через экраны ноутбуков и смартфонов делятся полезной информацией для ЕГЭ и рассказывают, как правильно решать тесты и КИМы.

Такой вариант – один из самых комфортных для современных школьников: не тратишь время на поездки в общественном транспорте; занимаешься в спокойной атмосфере дома и в любое удобное время. Учебники, справочники и книги при этом покупать не придется, ведь вся необходимая информация хранится в одном месте – на сайте школы. Курс на месяц обойдется от 2 до 4 тысяч рублей, что значительно дешевле, чем репетитор.

К примеру, у одной из самых популярных онлайн-школ на российском рынке «99 БАЛЛОВ» пакет занятий на один месяц стоит всего 3500 рублей – это 16 вебинаров с онлайн-наставником, домашние задания на платформе, пробные экзамены и поддержка кураторов и персональных менеджеров на всем пути подготовки.

На платформе "99 БАЛЛОВ" можно пройти курсы по всем предметам ЕГЭ. Фото: Предоставлено онлайн-школой "99 БАЛЛОВ"

У школы есть собственная платформа, на которой проходят занятия. Там же собрана вся информация, необходимая для сдачи ЕГЭ, а домашние задания проверяются автоматически, чтобы сделать процесс быстрым и удобным.

– Интерес к онлайн-образованию растет из года в год, и это вполне закономерный процесс, потому что школьникам удобно потреблять любую информацию через экран ноутбука или смартфона. А задача нашей школы – не просто отправить ребенку все необходимое для успешной сдачи экзаменов, а сделать так, чтобы он умел пользоваться своими знаниями, хорошо решал тесты и справлялся со всеми заданиями. Поэтому «99 БАЛЛОВ» – это даже не онлайн-школа для подготовки к ЕГЭ, а место, которому ребенок и родитель доверяют свое будущее, – отмечает основатель школы Айрат Халиуллин.

У школы есть собственная платформа для проведения занятий. Фото: Предоставлено онлайн-школой "99 БАЛЛОВ"

Для того, чтобы познакомиться со школой, «99 БАЛЛОВ» регулярно проводят открытые вебинары. Там преподаватели рассказывают о самых частых ошибках на ЕГЭ, разбирают сложные темы и говорят о том, как действительно проходит экзамен. Бесплатные занятия доступны каждую неделю, и принять участие в них могут все желающие. Для этого необходимо оставить заявку на сайте школы.

КУРСЫ

Как правило, занятия на курсах обходятся дешевле, чем репетитор, но проводятся в группах от 10 до 25 человек. Чаще всего преподавателями на такие занятия назначаются члены проверочной комиссии экзаменационных работ, люди, написавшие ЕГЭ на высокие баллы или опытные учителя. На уроках дети проходят темы, обозначенные в кодификаторе, решают задания, пишут пробные экзамены.

Недостаток таких курсов в том, что учитель не всегда может уделить должное внимание каждому ученику, поэтому у ребенка останутся нерешенные вопросы. К тому же, занятий один или два раза в неделю на курсах будет недостаточно, поэтому выпускнику также придется учиться дома самостоятельно, повторяя пройденный материал и тренируясь на упражнениях из открытого банка заданий ФИПИ.

МЕНЬШЕ СТРЕССА

Во время подготовки к экзаменам многие психологи советуют обращать внимание на свое ментальное состояние, вовремя откладывать учебу и отдыхать от постоянного изучения информации. Среди советов также – правильное распределение времени; качественное питание; здоровый сон и разгрузка после долгой подготовки.

Психолог Полина Хабибуллина также рассказала «Комсомолке, что в период подготовки к ЕГЭ ребенку очень важна поддержка от родителей.

– Родителям важно обеспечить оптимальные условия для полноценного труда и отдыха: следить за питанием и сном ребенка, напоминать о важности прогулок на свежем отдыхе, о перерывах в процессе подготовки. Важно объяснить выпускнику, что ЕГЭ – это не страшно, это один из этапов жизни, просто такой сложный период, который закончится. Не нужно нагнетать напряжение вокруг выпускных экзаменов, родители своей тревогой способны довести ребёнка до ступора и сопротивления, давление отбивает желание прикладывать усилия. Если создать благоприятную обстановку для подготовки и объяснить, что в любом случае родители на стороне ребёнка – влияние стресса значительно снизиться, – отметила психолог.

Среди советов выпускникам от психологов – правильное распределение времени; качественное питание; здоровый сон и разгрузка после долгой подготовки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалист онлайн-школы «99 БАЛЛОВ» Дарья Шамсеева также дала выпускникам несколько советов:

– Пусть ребенок потратит 1-2 часа своего времени, чтобы написать все темы, которые встретятся на ЕГЭ. Главное написать как можно подробнее, как параграфы в учебнике. Список может быть на несколько листов А4. Его нужно повесить на видное место. Дальше отметить зеленым маркером те темы, которые ребенок знает хорошо. Каждый раз, когда ученик разбирает новую тему и чувствует себя в ней уверенно – нужно смело выделять её зеленым. Это поможет снять тревожность перед большим объёмом информации и покажет ребенку, как много он уже знает, – посоветовала Дарья Шамсеева.

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