Полицейские Ульяновской области задержали подозреваемого в мошенничестве

no_titlw Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть МО МВД России «Карсунский» обратилась жительница Сурского района Ульяновской области с заявлением о хищении обманным путем у нее денежных средств.

Полицейские предварительно установили, что девушка посредством социальных сетей познакомилась с молодым человеком, который предложил ей заработать. Парень пояснил, что уже длительное время делает ставки на исход спортивных соревнований через Интернет и якобы получает с этого доход. Потерпевшая согласилась на предложение и взяла кредит на сумму 14 тысяч рублей в микрофинансовой организации. Данные денежные средства она перевела на указанный злоумышленником счет. Через некоторое время для того, чтобы получить свои деньги, девушка попыталась связаться с молодым человеком, но он перестал выходить на связь.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель города Тулы, проходящий срочную службу в одной из военных частей Брянской области.

В настоящее время по данному факту органами предварительного расследования МО МВД России «Карсунский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ («Мошенничество»).

Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.