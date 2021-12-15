Проект Народного фронта по реабилитации детей с ОВЗ «Летай со мной» в Татарстане начал давать первые результаты

Активисты Народного фронта отметили позитивную динамику по здоровью у детей-участников федерального проекта Народного фронта «Летай со мной», который с сентября был запущен в Казани. В настоящее время 40 детей с ДЦП занимаются полетами в аэротрубе. Первые самостоятельные шаги, снижение спастики, улучшение концентрации и фокуса на предметах – так отзываются о промежуточных результатах родители и реабилитологи.

Весной 2021 года Екатерина Иноземцева презентовала в Татарстане федеральный проект «Летай со мной», направленный на реабилитацию детей с ДЦП. В рамках проекта дети 5-14 лет могут пройти курс занятий по АФК (адаптивной физкультуре) в спортивном зале и аэротрубе. Также детям подбирают индивидуальные упражнения, направленных на психофизическое развитие и закрепление полученных навыков в домашних условиях.

Мама одного из участников проекта Лилия отметила, что ее сын раньше не мог самостоятельно передвигаться, а сейчас он уже встает на «высокие колени» и пытается шагать, он стал лучше ориентироваться в пространстве, держаться, лучше фокусирует взгляд на предметах. Кроме очевидной пользы для здоровья, все родители делают акцент, что дети занимаются с удовольствием, всегда ждут занятий, полеты поднимают им настроение.

По словам владельца аттракциона «Neofly» Ильфата Фатхуллина, это яркий пример партнерства социально ответственного бизнеса и благотворительных некоммерсческих организаций.

- Приятно осознавать, что полеты в аэротрубе – это не только спорт и развлечение, и реабилитация для детей, которая идет на пользу их здоровью, - отметил он.

- Это, действительно, выходит за рамки спортивно-развлекательных занятий. С участниками проекта работают мультидисциплинарные специалисты: тренеры ЛФК, реабилитологи и психологи. Сегодня можно смело говорить, что в Татарстане этот проект востребован и уже принес первые позитивные результаты, - добавила куратор проекта Народного фронта «Летай со мной» в Казани, председатель регионального отделения ВОРДИ Республики Татарстан Жанна Халтурина.