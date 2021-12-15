Фонд «День добрых дел» и TOPGUN организовали МК по парикмахерскому искусству для воспитанников школы им. Н.А. Галлямова

Мероприятие прошло в рамках проекта «Знакомство с профессией» благотворительного фонда «День добрых дел». Сама школа также реализует похожий проект «Из подмастерьев в мастеровые» — в специально оборудованных кабинетах воспитанники обучаются столярному мастерству, кулинарии, шитью, вышиванию. Также в школе есть и кабинет парикмахера.

Идея организовать здесь МК по парикмахерскому искусству принадлежит мастеру Артуру Асанову. Его привлекает посыл – делись знаниями и по мере своих возможностей помогай другим. Его поддержали учредитель и владелец барбершопа Никита Искоренко и коллеги – Сергей Багурин, Батыр Дурдыев и Шариф Мухаммедов.

В импровизированном зале выстроилась очередь из 28 школьников разного возраста. Можно было сесть в кресло к приглянувшемуся мастеру. Многих интересовало, как барберы пришли в эту профессию. Молодые, но опытные специалисты, знающие теорию и обладающие нужными навыками, отвечали на вопросы ребят, советовали, делились своими мыслями о парикмахерском искусстве и рассказами о тату. В дружеской атмосфере участники мероприятия обсуждали и личные вопросы – о жизни, увлечениях, переживаниях и радостях. К концу третьего часа школьники узнали много полезного, попробовали поработать с инструментами сами, а также приобрели стильные прически от мастеров барбершопа TOPGUN.

СПРАВКА

«День Добрых Дел» - благотворительный фонд, созданный волонтерской группой в 2009 году. Среди основных проектов фонда:

Благотворительный склад «Хорошие руки» - первый в Казани и один из немногих в России централизованных пунктов приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций. 3 склада в г. Казань ежегодно обеспечивают одеждой, обувью и предметами быта около 12 тысяч малоимущих, многодетных, пенсионеров и другие незащищенные слои населения на безвозмездной основе.

Театр без границ – совместный проект фонда и Казанского ТЮЗа, который делает возможным комфортный просмотр спектаклей в театре одновременно и для здоровых зрителей, и для зрителей с инвалидностью. На спектаклях «Театра без границ» зрителям с проблемами со зрением тифлокомментатор через наушники описывает всё происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает «услышать» спектакль слабослышащим с помощью языка жестов. В рамках проекта адаптированы 6 спектаклей из репертуара ТЮЗа. В 2021 году за реализацию проекта фонд признан победителем X Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье в номинации «Благотворительность и корпоративная социальная ответственность».

Знакомство с профессией – профориентационный проект, в рамках которого фонд организует экскурсии в различные организации для детей, в том числе из многодетных, малоимущих семей, из специальных учреждений. Цель – показать, как «выглядят» разные профессии изнутри, чтобы дать ориентир при выборе учебного заведения и профессии в будущем, помочь в социализации детей из неблагополучных семей и интернатов. Экскурсии проходят регулярно. За последние годы участники проекта побывали в театрах им. Г.Камала и Казанском ТЮЗе, ГосСовете РТ, аэропорту «Казань», ГТРК «Татарстан», LEDEL, «КАМАЗ-Мастер», «Пятерочке», Акульчеве, Икее, на заводе «Казаньоргсинтез», КНИТУ-КАИ им. Туполева, в метрополитене и др.

Социальное такси – сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями. Специальный микроавтобус оборудован пандусом, креплениями и другими техническими средствами, обеспечивающими необходимое удобство для пассажиров, передвигающихся в инвалидных колясках. Все перевозки осуществляются бесплатно, проект финансируется за счет благотворительных пожертвований граждан и организаций. Наиболее популярные маршруты – в больницы, поликлиники, реабилитационные центры.

Сайт фонда «День добрых дел», тел.: 8 (843) 236 65 61.