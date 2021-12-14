В 2022 году на благоустройство дворов Татарстана выделят около 8 миллиардов рублей

Если рабочие делают или уже сделали что-то не так, то можно сообщить об этом по телефону горячей линии: 8-800-275-2020. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стали известны итоги реализации республиканской программы «Наш двор». «Комсомолка» решила рассказать о том, что ждет регион в 2022-м и как сами жители домов могут проконтролировать ход работ.

На ремонт и благоустройство 1078 дворов в этом году было выделено 8 миллиардов рублей, в 2022-м работы пройдут в не меньшем количестве придомовых территорий, озвучил итоги республиканской программы «Наш двор» глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин. Всего же, по его словам, комплексному ремонту в республике подлежат 6923 двора.

ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ

В рамках программы, которая была запущена в 2020 году, во дворах татарстанских домов ведутся работы по шести направлениям:

• создание или ремонт дорог и тротуаров;

• установка скамеек и урн;

• установка опор освещения или ремонт существующих;

• установка безопасного детского и спортивного оборудования;

• создание или обновление площадок для твердых бытовых отходов;

• установка хозяйственно-бытового оборудования.

Всего за 2021 год, по словам Айзатуллина, в республике благоустройство дворов улучшило жизнь более 300 тысячи людям. В планах же так осчастливить около 2 миллионов татарстанцев.

Именно за уходящий год удалось обустроить на территориях многоквартирных домов свыше 2 миллионов квадратных метров асфальта и 514 километров тротуаров, а также установить более 6 тысяч новых опор освещения.

НА ЧТО ЖАЛУЮТСЯ И ЧТО ХОТЯТ

Но это все уже сделано, а что еще предстоит и куда двигаться дальше? Поэтому в рамках программы был проведен опрос среди жителей республики. Как отметила замдиректора Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан» Венера Камалова, 92% респондентов проводят какое-никакое свое свободное время именно во дворах. При этом 67% опрошенных там совершают свои прогулки. При этом 16% считают, что для этого у них во дворах ничего не создано. В свою очередь 24% опрошенных заявили об отсутствии инфраструктуры для прогулок с детьми в возрасте до 3 лет.

Были и другие жалобы. Так, 31% опрошенных сетуют на отсутствие на придомовых территориях хорошего освещения, а еще 27% считают основной проблемой частое движение машин через дворы.

В итоге, по заверениям Венеры Камаловой, все жители, которых затронет республиканская программа в 2022 году, участвуют в обсуждении того, как именно у них пройдет благоустройство. Таким образом, уже проведено 75% запланированных встреч по дворам, где уже запланирован ремонт. Оставшиеся обсуждения исполнители программы планируют провести до конца декабря.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Во время проводимых встреч по благоустройству двора жители вносят свои предложения, и их учитывают при создании будущего проекта. Также у людей есть возможность принять участие и в приемке выполненных работ, и если они не согласны, то акты просто не подписываются.

Но и после проведенного благоустройства кураторы продолжают отслеживать ситуацию, в том числе и принимают жалобы на нарушения стандартов эксплуатации.

Тем более что предусмотрены и гарантийные обязательства подрядчиков по срокам. Так, для асфальтового покрытия и тротуаров это 4 года, для опор освещения - 3 года, а для малых архитектурных форм - 2 года.

НОВЫЙ ПОРЯДОК

В 2022 году в Татарстане также намерены благоустроить около 1000 дворов и потратить на это порядка 8 миллиардов рублей. Так, уже составлен список из 200 придомовых территорий, в который вошли и 65 объектов в Казани.

При этом в этот раз внедряется новая механика выбора мест, где пройдет ремонт. Если ранее список составлялся чиновниками местных администраций, которые ориентировались на пожелания жителей, то сейчас перечень дворов формируется прямым голосованием людей. При этом учитывается процентное соотношение проголосовавших к числу действительно проживающих в том или ином дворе.

Нет, конечно, это только начало, и остальное количество придомовых территорий, которые войдут в программу на следующий год, все же определят в администрациях районов. Данный перечень пока окончательно не утвержден. Он будет опубликован на сайте.

КАК ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ

В итоге татарстанцы смогут посмотреть на детальные схемы будущего благоустройства своих дворов с конца марта по май 2022 года. На каждом объекте будут установлены аншлаги с соответствующими паспортами.

При этом отмечается, что контролировать ход и качество работ в своем дворе жители республики могут на любом этапе.

Если рабочие делают или уже сделали что-то не так, то можно сообщить об этом по телефону горячей линии: 8-800-275-2020.

ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ КВАРТИР

А следить и контролировать ход благоустройства двора стоит хотя бы из-за того, что это напрямую повлияет на стоимость квартиры, в которой вы живете. Так, по предыдущим двум годам эксперты сравнили их цены до работ по республиканской программе «Наш двор» и после.

Оказалось, что после благоустройства жилье в таких домах вырастает в цене в среднем на 13,5% - примерно с 2,14 до 2,43 миллиона рублей.