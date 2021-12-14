Точки роста: Что успели сделать власти Чебоксар в 2021 году?

2021 год был сложным и неоднозначным абсолютно для всех. Непростым в реализации намеченных планов он оказался и для Чебоксар. Однако в столице Чувашии отмечены положительные изменения качества жизни населения. «Комсомолка» собрала все значимые события уходящего года.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРЕСТАНОВКИ

Этой осенью изменился состав Чебоксарского городского собрания депутатов.

Вакантные места возникли после того, как восемь депутатов ЧГСД сложили свои полномочия в связи с избранием в состав Государственного совета Республики Чувашия. По решению муниципальной избирательной комиссии пять мандатов переданы кандидатам из списка зарегистрированных по единому избирательному округу. Вручение удостоверений и нагрудных значков состоялось в октябре во время XII очередного заседания городского собрания депутатов. В торжественной обстановке передал документы глава города Чебоксары - председатель ЧГСД Олег Кортунов.

- Новые депутаты - это всегда свежие идеи и подходы к решению стоящих перед городом задач. Уверен, что каждый внесет свой значимый вклад в развитие Чебоксар, ведь у всех нас одна общая цель - повышение качества жизни наших горожан, - отметил кадровую перестановку Олег Кортунов.

По оставшимся трем одномандатным избирательным округам будут проведены дополнительные выборы в Единый день голосования в 2022 году.

Еще одно серьезное назначение в администрации Чебоксар произошло в конце ноября текущего года - решением ЧГДС на должность главы администрации Чебоксар назначен Денис Спирин.

Напомним, в конце сентября в связи с назначением на должность вице-премьера - полномочного представителя Чувашии при Президенте Российской Федерации сложил полномочия глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков.

После чего был объявлен конкурс на замещение вакантной должности. Заявки подали девять кандидатов, каждый из которых прошел тестирование и индивидуальное собеседование. Наибольшее количество баллов набрали Денис Спирин и Олег Александров. Завершающий этап состоялся в конце ноября во время XIII внеочередного заседания Чебоксарского городского собрания депутатов - кандидаты представили свои концепции развития города.

- Рассчитываю, что Денис Вадимович станет неким импульсом для дальнейшего развития нашего города, - отметил новое назначение Олег Кортунов.

РАЗВИТИЕ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ

Еще одно значимое событие произошло весной - у столицы Чувашии появился город-побратим. Им стала столица Республики Абхазия - город Сухум. Соглашение об установлении постоянных дружественных связей подписали в апреле этого года глава Чебоксар Олег Кортунов и глава администрации города Сухум Беслан Эшба.

Теперь стороны намерены развивать контакты и сотрудничество в области инвестиционных проектов, образования, культуры и туризма.

- Я рад, что мы приобрели еще одного брата нашего города. Перед нами открыто много возможностей, которыми обязательно нужно воспользоваться на благо развития наших городов, - отметил после церемонии глава Чебоксар Олег Кортунов.

В свою очередь Беслан Эшба отметил, что намеченные планы приведут к тесному сотрудничеству в различных областях: социальный блок, и культура, и образование, спорт, туризм. Однако особую заинтересованность делегации вызвали предприятия электрооборудования, приборостроения.

В течение года представители администраций городов проводили совместные встречи. В августе стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в области экспорта продукции чебоксарских предприятий, которую в дальнейшем планируется представлять в торговом доме «Чебоксары - Сухум».

Столица Абхазии вслед за Санта-Кларой (Куба), Эгером (Венгрия), Гродно (Белоруссия), Рунду (Намибия) и Аньцином (КНР) стала для Чебоксар шестым городом-побратимом.

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В Чебоксарах активно строятся образовательные учреждения. Начиная с 2019 года в городе сдано в эксплуатацию 12 детских садов.

- Мы планомерно выполняем указ президента Владимира Путина в части обеспечения детей ясельного возраста местами в дошкольных учреждениях, - отмечает глава Чебоксар.

Так, например, в августе открыли новый детский сад «Солнечный зайчик» (второй корпус детского сада № 210) в микрорайоне «Солнечный».

Учреждение ДОУ стало современным центром развития малышей на 110 мест. На территории детского сада разместили спортивно-игровую площадку и пять навесов. Непосредственно в здании расположен медицинский блок, физкультурные и музыкальные залы, методический кабинет, кабинет логопеда и многое другое.

Еще один детский сад на 250 мест открыли в конце ноября в микрорайоне «Радужный». Это третий корпус действующего сада № 202, и получил он название «Азбука детства». В новом садике помимо привычных и обязательных кабинетов и помещений созданы творческая мастерская, гончарная мастерская, лего-студия, медиацентр, агро-лаборатория, бассейн и даже соляная шахта.

Совсем скоро в Чебоксарах распахнут свои двери еще два детских сада - в микрорайонах «Лента» и «Альгешево». Строительство уже завершено. Идет работа по вводу объектов в эксплуатацию. Также продолжается строительство еще двух детских садов в микрорайонах «Благовещенский» и «Университетский-2».

Вместе с этим уделили внимание и действующим садам: при поддержке руководства республики и администрации города в текущем году 11 детских садов и 7 общеобразовательных школ города Чебоксары, имеющих износ более 50%, попали в программу капитального ремонта. На приведение их в надлежащее состояние выделено более 317 миллионов рублей.

По словам Олега Кортунова, власти города и региона уделяют внимание и возможности детского досуга непосредственно во дворах по месту проживания. Так, в рамках ремонта дворов помимо обновленного асфальтового покрытия обустраивают и площадки для детей - всепогодные тренажеры и полноценные игровые комплексы.

- Создание комфортных условий и организация всего самого необходимого для развития здоровья подрастающего поколения - наша приоритетная задача, ведь дети - это наше будущее, и мы ежедневно трудимся для того, чтобы их формирование проходило в самой благоприятной обстановке, - подчеркнул Кортунов.

ГОРОД СТАНОВИТСЯ СВЕТЛЕЕ

Второй год подряд в Чебоксарах реализуют программу модернизации уличного освещения. Поэтому первые результаты от замены ртутных светильников на более экономичные - светодиодные горожане могли ощутить на себе уже в прошлом году - тогда было заменено около 9 тысяч старых светильников.

В этом году работа продолжается: меняют светильники с натриевыми лампами на светодиодные. Всего, по сообщению местных властей, необходимо заменить более 20,2 тысячи светильников: более 6,3 тысячи штук в Ленинском районе и Заволжье, практически 6,8 тысячи единиц в Московском районе и более 7 тысяч - в Калининском районе.

На начало декабря заменены 8,5 тысячи светильников. Работы на улицах и во дворах ведут 16 бригад. Завершить запланированный объем работ, по словам мэра Чебоксар, должны до 5 декабря.

Такая модернизация сделает улицы не только комфортнее, но и поддержит местный бюджет - после отказа от натриевых ламп экономия должна составить более 30 миллионов рублей в год. Для справки: благодаря первому этапу модернизации, даже с учетом повышения тарифов и принятия на баланс города еще около двух тысяч новых светоточек, экономия составила порядка 15,5 млн рублей. Такие данные озвучил Олег Кортунов.

Кстати, по сообщению городских властей, в рамках программы модернизации новое освещение появилось и в 60 чебоксарских учреждениях образования: всего заменено 45 тысяч светодиодных ламп в 55 школах, детских оздоровительных лагерях, Дворце детского творчества. Благодаря этому экономия бюджета составляет около 29,2 млн рублей в год. В перспективе, с учетом ежегодного роста тарифов на электроэнергию, экономия за 7 лет (минимальный срок службы светодиодов) составит 278,7 млн рублей.

Продолжится работа и в 2022 году - запланирована модернизация системы освещения в 26 муниципальных учреждениях культуры.

ОРИЕНТИР НА НОРМАТИВНЫЕ ДОРОГИ

Планомерная работа ведется и в части ремонта дорог общего пользования.

- В Чебоксарах за последние годы развитие автодорожной инфраструктуры стало одним из приоритетных направлений развития. Постепенно преображаются главные транспортные артерии, реконструируются важные трассы, обустраиваются автопарковки, ремонтируются дворовые территории, - отмечает глава города Олег Кортунов. - За пять лет в столице Чуваши число дорог в нормативном состоянии увеличилось с 30 до 70%.

Так, в Чебоксарах в этом году отремонтировали 10 участков общей протяженностью 9,2 км. В рамках нацпроекта завершен ремонт путепровода и моста по пр. Тракторостроителей. Обновлен асфальт на улицах Калинина и Университетская, 324-й Стрелковой Дивизии, Короленко, Привокзальная, Шевченко, Академика Крылова, дамбы на улице К. Иванова, и ул. Фучика, проспекте Ивана Яковлева, Суворова. К летнему сезону следующего года завершатся начатые работы по ул. Эльгера, Декабристов, Комбинатская. Пешеходы по итогам реализации национального проекта получили почти 11 км тротуаров вдоль магистральных дорог.

Особое внимание уделено реконструкции улицы Гражданской. В администрации города признают, что в процессе работ обнаруживается множество неучтенных инженерных сетей, из-за этого возникает необходимость корректировки проектной документации, что приводит к отставанию от графика работ.

К слову, за последние пять лет в Чебоксарах отремонтировано 122 км автомобильных дорог, или 129 объектов общей площадью 1,5 млн кв. метров.

РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ПРОСТРАНСТВАМИ

Подводя итоги года, нельзя обойти стороной и благоустройства дворовых территорий и парков. Если в квартирах и домах каждый сам творец своего уюта, то в общественных пространствах важна поддержка городских властей.

В этом году благодаря поддержке главы региона Олега Николаева освежили и переделали 70 дворовых территорий, которые объединяют 120 многоквартирных домов. Работы велись комплексно - затрагивали тротуары, проезды для машин, благоустраивали детские площадки и создавали парковочные места.

Контроль за всеми работами был «многоуровневый» - за процессом следили и жители дома, и общественные комиссии, и даже городские депутаты. Последние регулярно лично приезжали проверять ход работ и общаться с местными жителями. Ожидается, что после завершения запланированных работ в городе количество так называемых ненормативных дворов снизится до 40%.

В этом году по просьбам горожан власти города облагораживали территорию Дубовой рощи и сквер у Дома культуры «Салют». Эти объекты определили путем голосования сами горожане. Благодаря плану развития совсем скоро эти территории станут местом притяжения чебоксарцев.

ПОДДЕРЖКА БРАТЬЕВ МЕНЬШИХ

Серьезное внимание городские власти в этом году уделили вопросам бездомных животных и работе пункта их передержки. С просьбой поддержать это направление деятельности на одном из приемов к главе города обратились неравнодушные горожане.

За несколько месяцев совместными усилиями решались текущие проблемы передержки. Кроме того, обсуждаются вопросы создания условий труда для сотрудников и меры по привлечению новой рабочей силы.

Как отмечает Кортунов, существует необходимость внедрения программы ОСВВ, которая подразумевает полный цикл возвращения животного в общество, но уже безопасного: отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск животных. Тем не менее, по его словам, в первую очередь стоит задача найти дом бездомным животным. Для этого решено задействовать все возможные способы, в том числе запущена тематическая передача на местном телеканале.

К концу года удалось сдвинуть с места проект по строительству нового приюта на Лапсарском проезде. Для этих целей еще в прошлом году власти города предоставили земельный участок площадью 1,3 га из-за нехватки физических мощностей существующего приюта по Марпосадскому шоссе. Депутат ЧГСД Максим Гребенкин, курирующий работу с бездомными животными, в середине ноября в стенах Госдумы провел консультации по строительству нового приюта на выделенном участке.

Вместе с этим изучается и опыт соседних регионов. Для этого делегация Чебоксар во главе с градоначальником посетила приют в Нижнем Новгороде «Сострадание-НН». Там сейчас проживают 200 собак и 50 кошек.

- Для нас было важно не только почерпнуть опыт, но и перенять знания, - отметил в своем Инстаграме Олег Кортунов.

Нижегородской команде за пять лет работы удалось в разы сократить количество фактов агрессии безнадзорных животных по отношению к человеку. Такого результата, по словам градоначальника, нижегородцам удалось добиться не только пристраивая животных и проводя лекции об обращении с животными, но и за счет правильного возвращения животных в привычную среду обитания. В приюте, прежде чем выпускать животных на волю, работают кинологи - помогают собакам «социализироваться».