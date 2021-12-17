КИМ ЧЕН ИР: ДЕКАБРЬ 2011 ГОДА

Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир.

По случаю десятилетия его кончины окидываем мысленным взором декабрьские дни 10-летней давности.

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЖИЗНИ

Всю жизнь Ким Чен Ир без малейшего отдыха самоотверженно работал ради умножения богатства и могущества Родины, ее процветания и счастья народа. Так он проводил и декабрь 2011 г.

В первое воскресенье того месяца он поехал в городок аттракционов Кэсонского молодежного парка в Пхеньяне.

Тот день был на редкость холодным, стоял сильный мороз. Несмотря на это, он осматривал разные места аттракционного городка и конкретно ознакомлялся с положением дел в его эксплуатации.

Сотрудники городка аттракционов сказали ему: много хороших дней, а почему Вы приехали сюда в такой ненастный день? А он с улыбкой на лице говорит: мне надо приехать в такой день, чтобы люди могли приехать в хорошие дни.

Так проводил он все декабрьские дни во имя счастья и радости народа.

Был и день, когда в сутки он руководил на месте делами Виналонового объединения «8 февраля», Рёнсонского машиностроительного объединения, Хамхынской трикотажной фабрики, Хыннамской кожевенно-обувной фабрики и других подразделений провинции Южный Хамгён.

В те дни его здоровье ухудшалось.

Тогда он страдал тяжелой болезнью из-за духовного и физического переутомления, и ему было трудно даже стоять. Но он лишь за один 2011 год посетил сто и десятки подразделений, стоя у руля строительства могучего социалистического государства.

Медики, хорошо знающие о тяжелом состоянии его здоровья, со слезами на глазах очень просили его прекратить рабочую поездку и отдохнуть хоть несколько дней. А он отказался от них. Он говорил им: извините, пожалуйста; я не могу делать по вашим словам, так, вы должны подчиняться мне. И он продолжал служебную поездку на разные подразделения.

Он был таким человеком со стойкой волей – готовым, даже зажигая всего себя, как свечу, построить богатое и могучее государство и создать народу счастье.

За два дня до его кончины – 15 декабря он долгое время руководил на месте делами Центра музыкальной информации «Хана» и Торгового центра района Кванбока, отдавая весь заряд своей энергии.

На следующий день до поздней ночи он работал в своем рабочем кабинете, принял меры, связанные с вопросом жизни народа. В ту же ночь он снова тронулся в путь для руководства на месте делами. В том мчащемся поезде у него сердце перестало биться.

Это было 10 лет назад, 17 декабря 2011 г.

УДИВИВШИЕ ВЕСЬ МИР КАРТИНЫ

19 декабря 2011 г. в 12 часов дня по пхеньянскому времени было передано важнейшее информационное сообщение о кончине Ким Чен Ира.

Вмиг во всех местах, где живут корейцы, разразились горькие рыдания. Вся страна превратилась в море скорби. Все – от мала до велика – рыдали, рыдали и даже повалились. Были те, кто больше не вставал.

Такая картина, которую невозможно смотреть без слез и волнения, продолжалась до 29 декабря, когда состоялся центральный траурный митинг.

Картина, которая открылась в день проводов его в последний путь, больше тронула людей мира.

В тот день, 28 декабря, в Пхеньяне с утра шел большой снег. Управление гидрометеорологической службы в Пхеньяне сообщило: то, что до и после 28 декабря падало столь много снега, – анормальное климатическое явление, невиданное за последние 80 лет. Шел так много снега, что трудно было узнать друг друга и в двух шагах.

Вдруг открылась удивительная картина среди людей, которые вышли на дорогу для проводов Ким Чен Ира в последний путь.

Они удаляли накопившийся снег с дороги, начали устилать заснеженную дорогу своими ватниками и шарфами. Были и те, кто побежал домой за шерстяным и ватным одеялом и покрыл ими дорогу. Какие-то юноши, подняв руки со своими снятыми ватниками, стояли в одних рубашках, чтобы снег не накопился на дороге. Такое зрелище открылось везде на пути следования длиной более чем в 40 км, по которому пройдет машина с гробом.

Когда процессия машины с гробом проходила улицу перед Пхеньянским дворцом спорта, открылось более удивительное зрелище.

Люди, которые с рыданием били себе в грудь, бросились на середину дороги и окружили машину с его гробом, протягивая руки.

Они напоминали юных детей, которые горько рыдают, проводя свою мать в последний путь.

Южнокорейская газета «Чачжу минбо» в статье под заголовком «Проводы Председателя ГКО Ким Чен Ира в последний путь, плачет и небо и земля» пишет:

«…28 декабря небо над Пхеньяном было наполнено рыданиями, скорбью, горестью. Люди, которые рыдали на пути, преградив процессию машины с его гробом, кричали: «Дорогой Полководец, так идти нельзя!»

Процессия машины часто останавливалась из-за скопившихся людей на середине дороги.

Проводы Ким Чен Ира в последний путь заставляют людей задуматься.

Так, спрашивается: разве где же на свете есть рассказ о такой настоящей любви, которую проявили соотечественники Севера, проводя в последний путь своего лидера, которого так уважали и чтили?

Правда, верность северокорейцев превосходит человеческое представление, ее никакими словами нельзя выразить, о ней без слез трудно говорить и писать. Это большая эпопея о прекрасной любви. Очень хочется знать – разве бывал ли такой рассказ в многолетней истории человечества?

Кончина Председателя ГКО Ким Чен Ира для соотечественников Севера была как гром среди ясного неба. И сейчас они никак не хотят верить этому, им кажется, будто они видят какой-то кошмар. После сообщения скорбной вести они рыдали кровавыми слезами. Такой народ проводил в последний путь своего лидера, которого так уважали, любили и почитали…»

Кымсусанский Дворец Солнца.

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын, выдвинув лозунг «Великие товарищи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир всегда с нами!», мудро руководил работой по установлению во многих районах страны бронзовых статуй Ким Чен Ира и мозаичных панно с изображением великих товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. По его инициативе Кымсусанский Дворец Солнца и прилегающая к нему территория благоустроены, как подобает Святыне Солнца.