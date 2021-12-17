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Общество16 декабря 2021 21:01

КИМ ЧЕН ИР: ДЕКАБРЬ 2011 ГОДА

Прошло 10 лет с той поры, как скончался Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир (1942–2011)
Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир.

Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир.

По случаю десятилетия его кончины окидываем мысленным взором декабрьские дни 10-летней давности.

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЖИЗНИ

Всю жизнь Ким Чен Ир без малейшего отдыха самоотверженно работал ради умножения богатства и могущества Родины, ее процветания и счастья народа. Так он проводил и декабрь 2011 г.

В первое воскресенье того месяца он поехал в городок аттракционов Кэсонского молодежного парка в Пхеньяне.

Тот день был на редкость холодным, стоял сильный мороз. Несмотря на это, он осматривал разные места аттракционного городка и конкретно ознакомлялся с положением дел в его эксплуатации.

Сотрудники городка аттракционов сказали ему: много хороших дней, а почему Вы приехали сюда в такой ненастный день? А он с улыбкой на лице говорит: мне надо приехать в такой день, чтобы люди могли приехать в хорошие дни.

Так проводил он все декабрьские дни во имя счастья и радости народа.

Был и день, когда в сутки он руководил на месте делами Виналонового объединения «8 февраля», Рёнсонского машиностроительного объединения, Хамхынской трикотажной фабрики, Хыннамской кожевенно-обувной фабрики и других подразделений провинции Южный Хамгён.

В те дни его здоровье ухудшалось.

Тогда он страдал тяжелой болезнью из-за духовного и физического переутомления, и ему было трудно даже стоять. Но он лишь за один 2011 год посетил сто и десятки подразделений, стоя у руля строительства могучего социалистического государства.

Медики, хорошо знающие о тяжелом состоянии его здоровья, со слезами на глазах очень просили его прекратить рабочую поездку и отдохнуть хоть несколько дней. А он отказался от них. Он говорил им: извините, пожалуйста; я не могу делать по вашим словам, так, вы должны подчиняться мне. И он продолжал служебную поездку на разные подразделения.

Он был таким человеком со стойкой волей – готовым, даже зажигая всего себя, как свечу, построить богатое и могучее государство и создать народу счастье.

За два дня до его кончины – 15 декабря он долгое время руководил на месте делами Центра музыкальной информации «Хана» и Торгового центра района Кванбока, отдавая весь заряд своей энергии.

На следующий день до поздней ночи он работал в своем рабочем кабинете, принял меры, связанные с вопросом жизни народа. В ту же ночь он снова тронулся в путь для руководства на месте делами. В том мчащемся поезде у него сердце перестало биться.

Это было 10 лет назад, 17 декабря 2011 г.

УДИВИВШИЕ ВЕСЬ МИР КАРТИНЫ

19 декабря 2011 г. в 12 часов дня по пхеньянскому времени было передано важнейшее информационное сообщение о кончине Ким Чен Ира.

Вмиг во всех местах, где живут корейцы, разразились горькие рыдания. Вся страна превратилась в море скорби. Все – от мала до велика – рыдали, рыдали и даже повалились. Были те, кто больше не вставал.

Такая картина, которую невозможно смотреть без слез и волнения, продолжалась до 29 декабря, когда состоялся центральный траурный митинг.

Картина, которая открылась в день проводов его в последний путь, больше тронула людей мира.

В тот день, 28 декабря, в Пхеньяне с утра шел большой снег. Управление гидрометеорологической службы в Пхеньяне сообщило: то, что до и после 28 декабря падало столь много снега, – анормальное климатическое явление, невиданное за последние 80 лет. Шел так много снега, что трудно было узнать друг друга и в двух шагах.

Вдруг открылась удивительная картина среди людей, которые вышли на дорогу для проводов Ким Чен Ира в последний путь.

Они удаляли накопившийся снег с дороги, начали устилать заснеженную дорогу своими ватниками и шарфами. Были и те, кто побежал домой за шерстяным и ватным одеялом и покрыл ими дорогу. Какие-то юноши, подняв руки со своими снятыми ватниками, стояли в одних рубашках, чтобы снег не накопился на дороге. Такое зрелище открылось везде на пути следования длиной более чем в 40 км, по которому пройдет машина с гробом.

Когда процессия машины с гробом проходила улицу перед Пхеньянским дворцом спорта, открылось более удивительное зрелище.

Люди, которые с рыданием били себе в грудь, бросились на середину дороги и окружили машину с его гробом, протягивая руки.

Они напоминали юных детей, которые горько рыдают, проводя свою мать в последний путь.

Южнокорейская газета «Чачжу минбо» в статье под заголовком «Проводы Председателя ГКО Ким Чен Ира в последний путь, плачет и небо и земля» пишет:

«…28 декабря небо над Пхеньяном было наполнено рыданиями, скорбью, горестью. Люди, которые рыдали на пути, преградив процессию машины с его гробом, кричали: «Дорогой Полководец, так идти нельзя!»

Процессия машины часто останавливалась из-за скопившихся людей на середине дороги.

Проводы Ким Чен Ира в последний путь заставляют людей задуматься.

Так, спрашивается: разве где же на свете есть рассказ о такой настоящей любви, которую проявили соотечественники Севера, проводя в последний путь своего лидера, которого так уважали и чтили?

Правда, верность северокорейцев превосходит человеческое представление, ее никакими словами нельзя выразить, о ней без слез трудно говорить и писать. Это большая эпопея о прекрасной любви. Очень хочется знать – разве бывал ли такой рассказ в многолетней истории человечества?

Кончина Председателя ГКО Ким Чен Ира для соотечественников Севера была как гром среди ясного неба. И сейчас они никак не хотят верить этому, им кажется, будто они видят какой-то кошмар. После сообщения скорбной вести они рыдали кровавыми слезами. Такой народ проводил в последний путь своего лидера, которого так уважали, любили и почитали…»

Кымсусанский Дворец Солнца.

Кымсусанский Дворец Солнца.

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Чен Ын, выдвинув лозунг «Великие товарищи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир всегда с нами!», мудро руководил работой по установлению во многих районах страны бронзовых статуй Ким Чен Ира и мозаичных панно с изображением великих товарищей Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. По его инициативе Кымсусанский Дворец Солнца и прилегающая к нему территория благоустроены, как подобает Святыне Солнца.

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