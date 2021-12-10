Цифровизация высшего образования: ищем плюсы

Спустя год после вынужденного внедрения дистанционки, эксперты отмечают, что качество образования улучшилось. Фото: Олег УКЛАДОВ

Благодаря коронавирусным ограничениям «то самое» цифровое будущее, о котором мы все мечтали, наступило гораздо раньше, чем можно было предполагать. Поэтому вынужденный переход на дистанционные формы обучения и проходил не слишком гладко, и вызывал много нареканий. Но спустя год после вынужденного внедрения дистанционки эксперты отмечают, что благодаря переходу на цифровые сервисы и удаленные платформы качество образования не ухудшилось, а улучшилось.

Непривычные условия работы позволили перевести коммуникации преподавателя и студентов на иной качественный уровень. Да, дистанционка предполагала уменьшение так называемого живого общения, но одновременно увеличивала возможности к обучению в плане подачи демонстрационного материала. Несомненно, в некоторых областях знаний полноценно заменить очные занятия на удаленные невозможно, однако современная образовательная наука интенсивно работает над устранением и этой проблемы.

Для предотвращения рисков, связанных со снижением качества образовательного процесса, учебные заведения приобретают дорогостоящее оборудование, специальное программное обеспечение, тренажеры для формирования определенных компетенций.

В новом «Справочнике абитуриента-2022» от «Комсомольской правды» выпускники и их родители найдут актуальную информацию о колледжах и вузах столицы Татарстана, где успешно внедряют новые цифровые формы работы со студентами: Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казанский государственный архитектурно-строительный университет, Казанский педагогический колледж, Казанский федеральный университет, Казанский техникум информационных технологий и связи, Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова.

Также в «Справочнике» собраны рекомендации и практические советы по подготовке и сдаче единого государственного экзамена.

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