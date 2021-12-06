Изъяли патроны, маузер и винтовку Мосина: В Чувашии полиция и ФСБ задержали подпольных оружейников

Задержанные могут быть причастны к незаконному обороту оружия в других регионах Поволжья. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью МВД Чувашии совместно с ФСБ установили, что ряд жителей республики может быть причастен к продаже оружия сбытчикам из Самарской области и других регионов Поволжья.

Так, силовики вышли на подпольных оружейников в городе Алатырь. При поддержке ОМОНа они задержали подозреваемых и провели у них обыски на дому, а также в принадлежащих им помещениях.

- Изъято свыше одной тысячи магазинов от пистолетов и автоматов, предохранители, газовые трубки, а также другие предметы вооружения, включая патроны, маузер и винтовка Мосина, - сообщили в МВД Чувашии.

В ведомстве также отметили, что оперативно-розыскные и следственные действия по раскрытие преступной схемы торговли оружием все еще продолжается.

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Таким образом, была приостановлена деятельность 29 подпольных мастерских по изготовлению боеприпасов и модернизации оружия. В ходе обысков у задержанных изъяли девять пистолетов-пулеметов, семь автоматов, 66 пистолетов и револьверов, 67 карабинов, винтовок и ружей. Кроме того, было обнаружено шесть ручных гранат, свыше 27 килограммов взрывчатых веществ и более 12 тысяч патронов различного калибра (подробности)