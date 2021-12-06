Зам начальника СУ МВД Чувашии заподозрили в прослушке и записи руководства ведомства

Решается вопрос о возбуждении уголовного а по статье "превышение должностных полномочий". Фото: Александр ГЛУЗ

В МВД Чувашии служебная проверка может обернуться настоящим скандалом. Сотрудники собственной безопасности ведомства заподозрили свою коллегу – зам начальника следственного управления по республике, в том, что она прослушивала и записывала разговоры вышестоящего руководства.

Информацию о прошедшей проверке деятельности некого высокопоставленного полицейского в самом МВД Чувашии не отрицают. Также, как стало известно «Комсомолке» из собственных источников в правоохранительных органах материалы данного служебного разбирательства уже были направлены в региональный следственный комитет. Там должны провести свою проверку и вынести процессуальное решение – возбуждать по данному факту уголовное дело о превышении должностных полномочий или нет.

Сейчас также проверяется и информация о том, что замначальника заставляла прослушивать и записывать разговоры руководства МВД Чувашии и своих непосредственных подчиненных. По одной из версий, им приходилось это делать, иначе женщина не подписывала им делопроизводства по уголовным преступлениям. Скорее всего, никто не хотел получить служебное взыскание за волокиту.

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