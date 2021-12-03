В национальной библиотеке Татарстана открылась выставка работ участников конкурса «Пусть всегда будет солнце»

Накануне в Национальной библиотеке Татарстана, расположенной на улице Пушкина в Казани, стартовала выставка работ участников конкурса для детей-инвалидов «Пусть всегда будет солнце!», организованного «Комсомольской правдой» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В зале с детской литературой вывешены десятки рисунков на различные темы: от любимых сказочных персонажей до войны. Оставшиеся работы будут выставлены на других площадках города.

«Комсомольская правда - Казань» благодарит руководство библиотеки за содействие в проведении выставки и поддержку благотворительного проекта.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Напомним, для участия в конкурсе «Пусть всегда будет солнце!» были отправлены более 700 работ детей из Татарстана. Самыми активными городами республики помимо Мамадыша оказались Казань, Набережные Челны и Зеленодольск. Участникам помогали как родители, так и педагоги. Победители будут выявлены посредством народного голосования, которые уже стартовало, и последующего голосования авторитетного жюри.

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Фото: Алина ГАБДУЛИНА

«Комсомольская правда» также организует специальную выставку работ ребят. Благотворительный аукцион будет проводиться до 29 декабря. Денежные средства поступят в пользу автора рисунка.

Конкурс нацелен на помощь в раскрытии детьми-инвалидами своего творческого потенциала.