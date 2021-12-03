Громкой памяти о войне достаточно, давайте помолчим: в казанском ТЮЗе показали «Иваново детство»

Фото: Казанский государственный театр юного зрителя

Вечером 2 декабря в Казанского государственном театре юного зрителя в рамках Всероссийского фестиваля молодой режиссуры была показана драма «Иваново детство», постановщиком которой выступил Антон Федоров. До начала спектакля он лично попросил зрителей сохранять тишину, потому что очень важно для постановки - вспоминать о войне тихо, громкой памяти достаточно. Стараться не пришлось - с самого начала и до самого конца люди, кажется, просто не могли сказать ни слова - до того страшное происходило на сцене. Дыхание перехватывало он резких звуков выстрелов и той обреченности в голосе героев, с которой они говорят как о себе, так и об Иване - совсем еще мальчишке. Это о его детстве должна была идти речь, но детство это выпало на ужасное время и приходит к ребенку только во снах.

Юного Ивана в спектакле играет безликая кукла. Вероятнее всего, такое решение было принято не от того, что сложно было найти столь молодого профессионального актера (с такими ситуациями режиссеры уже научились справляться), а оттого, что таких Иванов на войне было настолько много, что выделить одного нельзя.

«Иваново детство» - спектакль жуткий, но великолепно поставленный и сыгранный. Спектакль, который говорит о войне не только в День Победы и напоминает о таком богатстве современных людей как детство, родные, свобода и мир. Спектакль, являющийся номинантом «Золотой маски». И если эта работа действительно одна из первых в карьере молодого режиссера Антона Федорова, то казанцы будут с нетерпением ждать все остальных.

Пока же жители и гости города могут посмотреть другие постановки, запланированные в рамках фестиваля «Ремесло» - «Кроткая» Набережночелнинского Государственного театра кукол, «На заре» Нижнекамского татарского государственного драмтеатра имени Миннулина, «Сиротливый запад» Акмолинского областного русского драмтеатра, «Алмачуар» Атнинского татарского государственного драмтеатра имени Тукая, «Цацики идет в школу» Санкт-Петербургского государственного театра «Суббота» и «Жребий» Буинского государственного драмтеатра.

Помимо спектаклей театралов ждет цикл встреч-лекций с известными деятелями театрального искусства, среди которых будут режиссер Ильгиз Зайниев, критик Юлия Клейман и Владислав Куприн и театральный обозреватель Айрат Бик-Булатов.